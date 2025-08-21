ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 10:53
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 10:59
2 dk Okuma

TPD: Yargı, erkek şiddetini meşrulaştırıyor

Türkiye Psikiyatri Derneği, şiddeti meşrulaştıran yargı kararlarına karşı mesleki ve toplumsal sorumluluk gereği sessiz kalmayacaklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TPD: Yargı, erkek şiddetini meşrulaştırıyor
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir kadın cinayeti davasında verilen haksız tahrik indirimi kararına sert tepki gösterdi. Dernek, mahkemenin “cinsel ilişkiyi reddetmenin erkekte elem ve öfke yaratabileceği” gerekçesiyle indirim uygulamasının, erkek şiddetini meşrulaştırdığını ve toplum vicdanını yaraladığını açıkladı.

“Fail mağdur gibi gösterildi”

2020 yılında işlenen kadın cinayeti davasında yerel mahkeme, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan sanığa “haksız tahrik” indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü. Karar, istinaf mahkemesi tarafından onaylandı ve son olarak Yargıtay’dan da geçti.

TPD, bu kararın “kadının cinsel ilişkiyi reddetmesinin erkeğin öfke ve şiddetini meşru gerekçe saydığına” dikkat çekerek, “Bu yorum, failin mağdur gibi gösterilmesine ve kadının rızasının yok sayılmasına hizmet ediyor. Şiddeti, cinsel saldırıyı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besliyor” dedi.

“Devlet kadınların yaşam hakkını korumada yetersiz”

Dernek açıklamasında, erkek egemen kültürün şiddet uygulayanları yasalarla, yargı kararlarıyla ve uygulamalarla cesaretlendirdiği vurgulandı:

“Devlet, kadınların yaşam hakkını korumada yetersiz kalmaktadır. Önlenebilir ölümler karşısında erkek failler cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Bu durum, kadına yönelik şiddeti olağanlaştırıyor.”

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen karar”

TPD, Ceza Kanunu’na göre rıza dışı cinselliğin zaten suç olduğunu hatırlatarak, “Erkeğin dürtülerini kontrol edemeyeceği varsayımıyla şiddetin anlaşılır bulunması, bilimsel bir açıklamaya dayanmadığı gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Dernek, kadınların en çok tanıdıkları erkekler tarafından öldürüldüğünü, yüzlerce kadının her yıl şiddet ve cinsel saldırıya maruz kaldığını hatırlattı.

“Tüm yurttaşların yaşam hakkı tehdit altında”

TPD, kararın yalnızca kadınların değil çocuklar da dahil tüm yurttaşların yaşam hakkı ve özgürlüklerini tehdit ettiğini belirtti:

“Bir erkeğin cinsel ilişki teklifinin reddi nedeniyle bir kadını öldürmesini hafifletici sebep sayan bir hukuk sistemi, toplumsal güveni sarsmaktadır. Bu kararı mümkün kılan koşullar derhal değiştirilmelidir.”

“Sessiz kalmayacağız”

Basın açıklamasını “Kadınların yaşam hakkı, devletin ve tüm kurumların ortak sorumluluğudur” vurgusuyla sonlandıran Türkiye Psikiyatri Derneği, şiddeti meşrulaştıran yargı kararlarına karşı mesleki ve toplumsal sorumluluk gereği sessiz kalmayacaklarını duyurdu.

(EMK)

kadın erkek adalet değil gerçek adalet yargı bağımsızlığı
Emniyet'ten "gözaltında cinsel saldırı' iddialarına açıklama
3 Nisan 2025
3 Nisan 2025
/haber/emniyetten-gozaltinda-cinsel-saldiri-iddialarina-aciklama-306093
Öğrencisine cinsel saldırıda bulunan müzik öğretmenine hapis cezası
27 Şubat 2025
27 Şubat 2025
/haber/ogrencisine-cinsel-saldirida-bulunan-muzik-ogretmenine-hapis-cezasi-304936
Yazar Neil Gaiman hakkında cinsel saldırı ve şiddet davası
4 Şubat 2025
4 Şubat 2025
/haber/yazar-neil-gaiman-hakkinda-cinsel-saldiri-ve-siddet-davasi-304245
Beyoğlu'nda cinsel saldırı davasında sanıklar ağır cezada yargılanacak
21 Kasım 2024
21 Kasım 2024
/haber/beyoglu-nda-cinsel-saldiri-davasinda-saniklar-agir-cezada-yargilanacak-302051
ABD'li Rapçi Diddy'nin cinsel saldırı davası Mayıs 2025'te başlayacak
15 Ekim 2024
15 Ekim 2024
/haber/abd-li-rapci-diddy-nin-cinsel-saldiri-davasi-mayis-2025-te-baslayacak-300759
FUNDA EKİN YAZDI
Görünmeyen Emek, Erkek Yargıya Karşı Sesini Yükselt
30 Nisan 2011
/haber/gorunmeyen-emek-erkek-yargiya-karsi-sesini-yukselt-129654
