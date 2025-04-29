‘Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı’ sergisi açıldı

Hayaller, umutlar ve dostluklar etrafında şekillenen Mumi serisiyle tanınan Tove Jansson’un tüm dünyada ellinin üzerinde dile çevrilen kitapları, Türkiye’de Dinozor Çocuk ve Dinozor Genç logolarıyla okurlara ulaşıyor.

“Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı: Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi” ise hem edebiyat hem de görsel sanatlar dünyasında iz bırakan Jansson’un yaratıcı mirasına kapsamlı bir bakış sunuyor.

Dinozor Çocuk, Finlandiya Büyükelçiliği ve Home of Moomin Museum Tampere, Finland ortaklığında gerçekleştirilen sergide, Finlandiya’nin Tampere kentinde sanatçının bağışladığı orijinal eserlerle kurulan müzeden bir seçki sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide sanatçının eskizleri, karikatürleri, kitap illüstrasyonları ve tablolarından oluşan yaklaşık 40 eserlik bir seçki yer alıyor.

Sergi, 28 Nisan-17 Mayıs 2025 tarihlerinde pazar hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Aynalı Geçit’te ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

* Dinozor Çocuk ve Dinozor Genç, Ayrıntı Yayın Grubu markasıdır.

Tove Jansson hakkında

Çocuklar için resimli kitapları ve yetişkinler için yazdığı edebi eserleriyle dünya çapında ün kazanmış Fin yazar ve sanatçı. En çok, çocuklar için yazdığı Mumi hikâyelerinin –ardından gelen Mumi çizgi romanları ve resimli kitapların– ve İskandinav edebiyatının klasiği olarak kabul edilen Yaz Kitabı adlı romanının yaratıcısı olarak tanınır.

Genç yaşta umut vaat eden bir ressam ve karikatürist olarak ün kazandı, daha sonra romanlar, kısa hikâyeler, şiirler ve radyo ile tiyatro için oyunlar yazdı; şarkılar besteledi.

Doğaya duyduğu sevgi, özellikle yazlarını geçirdiği Fin adasını çevreleyen deniz, eserlerinde sürekli bir tema olarak öne çıkar.

9 Ağustos 1914’te doğdu ve 27 Haziran 2001’de hayatını kaybetti. (TY)