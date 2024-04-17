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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 17:19
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 17:22
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Toshiba 5 bin personelini işten çıkarıyor

Firma, her iş biriminde kaç pozisyonda işten çıkarmaların yapılacağını belirlemek amacıyla Mayıs başında işçi sendikasıyla müzakereleri başlatacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Toshiba 5 bin personelini işten çıkarıyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Japonya merkezli elektronik üreticisi Toshiba, ülke içi çalışan sayısının yüzde 7'sine denk gelen 5 bin personelini işten çıkaracak.

Kyodo ajansının, firma kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Toshiba, yeniden yapılanmaya giderek personel sayısını düşürmeyi planlıyor.

“Gönüllü emeklilik” teklif edilecek

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Firma, her iş biriminde kaç pozisyonda işten çıkarmaların yapılacağını belirlemek amacıyla Mayıs başında işçi sendikasıyla müzakereleri başlatacak.

İş akdi sonlandırılacak personelin çoğunu, idare ve arka ofis çalışanları oluşturacak ve "gönüllü emeklilik" tekliflerine öncelik verilecek.

Mart 2023 itibarıyla firmanın ülke içi yaklaşık 67 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarılacaklar, toplam personel sayısının yüzde 7'sine denk geliyor.

(EMK)

işçi çıkarma Toshiba japonya
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