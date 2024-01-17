ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 16:40
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2024 16:40
3 dk Okuma

"Torunlarım geldiğinde evden kaçıyorum, çünkü emekli maaşımla artık onlara harçlık veremiyorum"

DİSK Emekli-Sen Genel Merkezi Örgütlenme Sekreteri Esbender Ocak "‘Ülkede bir kriz var’ diyorlar. Krizi biz yaratmadık. Krizi yönetenler yarattılar. Yanlış politikalarla ülkeyi bu duruma getirdiler. Emekli maaşlarını her geçen yıl düşürdüler" dedi, "Adalet mi?" diye sordu.

Hikmet Adal
Hikmet Adal

Hikmet Adal
Görseli Büyüt
"Torunlarım geldiğinde evden kaçıyorum, çünkü emekli maaşımla artık onlara harçlık veremiyorum"

“Emekliler evden camiye, camiden parka yaşamla sürünme arasında… Sosyal hiçbir etkinlikleri yok. Çünkü paraları yok. Tiyatroya, sinemaya ya da maddi değeri olan herhangi bir sosyal etkinliğe katılacak ekonomik güçleri yok. Çok değil birkaç sene önce eşimle tatile gidebiliyorduk. Şimdi gidemez durumdayız.”

DİSK Emekli-Sen Genel Merkezi Örgütlenme Sekreteri Esbender Ocak, emeklilerin içinde bulunduğu koşulları kendi deneyiminden de yola çıkarak yukarıdaki bu sözlerle açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın dün açıkladığı 5 puanlık ek zammı eleştirdi.

Emekli maaşlarıyla geçinilemeyeceğini herkesin bildiğini dile getiren Ocak “Erdoğan da biliyor ama insanların ağzına bal çalışıyor” dedi.

Ek zammı ‘sadaka’ olarak nitelendiren Ocak, “Emeklilerin sadakaya ihtiyacımız yok. Hakkımız olan, yıllarca ödediğimiz ve hala her alışverişte ödemeye devam ettiğimiz vergiden sadece payımızı istiyoruz” diye konuştu.

"Ülkede bir kriz var diyorlar, krizi biz yaratmadık"

Ocak, Türkiye’de 16 milyona yakın emekli olduğu bilgisini verdi. Emeklilerin yarısından fazlasının 14 bin 431 TL’lik açlık sınırından daha düşük maaş aldığını söyledi:

Geçinilebilir bir hayat için emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması gerekliydi. Ama bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretten 7 bin lira daha düşük ve bu maaşla geçinmeye çalışan milyonlar var.

Bugün emekli bir milletvekili 100 bin liraya yakın maaş alıyor. Emekli bir bürokrat en düşük 30-35 bin alıyor. Ortalama bir memur emeklisi 20-22 bin emekli maaşı alıyor. Ama işçi emeklisi 10 bin lira… 30 yıl çalış, didin, 10 bin lira maaş al.

‘Ülkede bir kriz var’ diyorlar. Krizi biz yaratmadık. Krizi yönetenler yarattılar. Yanlış politikalarla ülkeyi bu duruma getirdiler. Emekli maaşlarını her geçen yıl düşürdüler. Adalet mi?

Kenar mahallelere ya da köye göç

"Eğer bir emekli çalışırken birikim yapmadıysa, ev alamadıysa hali çok zor" diyen Ocak geçmişte emeklilik ikramiyesiyle insanların ev aldığını söyledi. Şimdikilerin ise kiralarını ödeyebilmek için mücadele verdiğini:

Evden camiye, camiden parka yaşamaya çalışıyoruz. Sosyal hiçbir etkinlik yok. Çünkü emeklilerin cebinde parası yok. Tiyatroya, sinemaya ya da maddi değeri olan herhangi bir sosyal etkinliğe katılacak ekonomik gücümüz yok. Çok değil birkaç sene önce eşimle tatile gidebiliyorduk. Şimdi gidemez durumdayız.

Yazlığını satmak zorunda kalan emekliler var. Çünkü hem masraflarını karşılayamıyor hem de zaten yazlığa gidecek parayı bulamıyor.

Yaşam standartlarımız çok düştü. Yavaş yavaş kenar mahallelere hatta köylere göç ediyorlar geçinebilmek için. Kira vermese bile, aidatı, doğalgazı, suyu, elektriği, telefonu, interneti derken 2 bin 500 – 3 bin lirayı buluyor faturalar. Maaşın üçte biri fatura gideri.

Geri kalan parayla emekli kira mı ödeyecek, yemek mi yiyecek, torununa harçlık mı verecek? Peynirin en ucuzundan en kalitesizinden alacak, öyle geçinecek tabii geçinebilirse.

En büyük zevkim iki torunumla vakit geçirmekti. Ama şimdi torunlardan kaçıyorum. Geldiklerinde telefon açıyorlar, ‘Biz sana geldik’ diyorlar. Eve gitmiyorum. Çünkü harçlık veremiyorum, isteklerini alamıyorum.

Bugün öğretmenleri yokmuş, okula gitmemişler. Önceden olsa alır çıkardım dışarıya, yemek yerdik birlikte, gezerdik, sinemaya giderdik. 3-4 yıldır yapamıyoruz.

Erdoğan çıktı Temmuz’u bekleyin dedi. Temmuz geldi, Ekim dediler. Ekim geldi yılbaşı dediler. Yılbaşı geldi geçti, yüzde 5’i müjde verir gibi duyurdular. Böyle aldatmaca, kandırmaca yani. İnsanların gazını alma…

Bizim toplumumuz biraz öyle… Camide insanlara şükretmelerini söyleyen imam emekliden 4 kat fazla maaş alıyor. Sonra da çıkıp ‘Şükredin’ diyor. Topluma ‘Fakirlik güzel şey. Öbür tarafta refahınız yüksek olacak’ diyebiliyor. Dinle insanları kandırıyor.

"Geçinebilinir, yaşanılabilir bir emeklilik istiyoruz"

Ocak sözlerini “Geçinebilinir, yaşanılabilir bir emeklilik istiyoruz” diyerek sonlandırdı. Ayrıca sendikalaşma hakları engellenen emekliler için örgütlenme hakkı sağlanması talebinde bulundu. Toplu sözleşme için hükümetle pazarlık yetkisinin oluşturulması gerektiğini aktardı.

Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
16 Ocak 2024

(HA)

emekli Emekli hakları emekliler emekli maaşı
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Devamını Göster
ilgili haberler
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
16 Ocak 2024
/haber/erdogan-emekli-maasi-alt-siniri-10-bin-tl-ssk-bag-kur-emeklilerine-ek-yuzde-5-zam-290640
EMEKLİLER SOKAĞA İNDİ
DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz
9 Ocak 2024
/haber/disk-emekli-sen-baskani-asgari-ucret-altinda-emekli-ayligi-olmaz-290368
CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı
6 Ocak 2024
/haber/chp-milletvekili-gezmis-emeklilerin-sorunlarini-meclis-e-tasidi-290229
Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören teklif Meclis'ten geçti
27 Aralık 2023
/haber/calisan-emeklilere-5-bin-tl-verilmesini-ongoren-teklif-meclis-ten-gecti-289830
Emekliler Ankara'da eylem yaptı: 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emekli var
10 Aralık 2023
/haber/emekliler-ankara-da-eylem-yapti-7-bin-500-lira-emekli-ayligiyla-yasamaya-calisan-10-milyon-emekli-var-289110
Çiftçi-Sen: Emekli çiftçilere de ikramiye ödemesi acilen yapılmalı
13 Kasım 2023
/haber/ciftci-sen-emekli-ciftcilere-de-ikramiye-odemesi-acilen-yapilmali-287782
ENFLASYONUN AHLAK TEORİSİ
Erdoğan'dan emeklilere "hayat pahalılığı" yardımı: Bir sefere mahsus 5 bin TL
9 Ekim 2023
/haber/erdogan-dan-emeklilere-hayat-pahaliligi-yardimi-bir-sefere-mahsus-5-bin-tl-286067
DİSK: En düşük emekli aylığı en az asgari ücrete yükseltilmeli
27 Eylül 2023
/haber/disk-en-dusuk-emekli-ayligi-en-az-asgari-ucrete-yukseltilmeli-285456
DİSK’ten Kartal’da miting: “Emeklilikte adalet istiyoruz”
24 Eylül 2023
/haber/disk-ten-kartal-da-miting-emeklilikte-adalet-istiyoruz-284417
VİDEO HABER
Emekliler oturma eyleminde: Geçinemiyoruz
26 Temmuz 2023
/haber/emekliler-oturma-eyleminde-gecinemiyoruz-282035
ilgili haberler
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
16 Ocak 2024
/haber/erdogan-emekli-maasi-alt-siniri-10-bin-tl-ssk-bag-kur-emeklilerine-ek-yuzde-5-zam-290640
EMEKLİLER SOKAĞA İNDİ
DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz
9 Ocak 2024
/haber/disk-emekli-sen-baskani-asgari-ucret-altinda-emekli-ayligi-olmaz-290368
CHP Milletvekili Gezmiş emeklilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı
6 Ocak 2024
/haber/chp-milletvekili-gezmis-emeklilerin-sorunlarini-meclis-e-tasidi-290229
Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören teklif Meclis'ten geçti
27 Aralık 2023
/haber/calisan-emeklilere-5-bin-tl-verilmesini-ongoren-teklif-meclis-ten-gecti-289830
Emekliler Ankara'da eylem yaptı: 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emekli var
10 Aralık 2023
/haber/emekliler-ankara-da-eylem-yapti-7-bin-500-lira-emekli-ayligiyla-yasamaya-calisan-10-milyon-emekli-var-289110
Çiftçi-Sen: Emekli çiftçilere de ikramiye ödemesi acilen yapılmalı
13 Kasım 2023
/haber/ciftci-sen-emekli-ciftcilere-de-ikramiye-odemesi-acilen-yapilmali-287782
ENFLASYONUN AHLAK TEORİSİ
Erdoğan'dan emeklilere "hayat pahalılığı" yardımı: Bir sefere mahsus 5 bin TL
9 Ekim 2023
/haber/erdogan-dan-emeklilere-hayat-pahaliligi-yardimi-bir-sefere-mahsus-5-bin-tl-286067
DİSK: En düşük emekli aylığı en az asgari ücrete yükseltilmeli
27 Eylül 2023
/haber/disk-en-dusuk-emekli-ayligi-en-az-asgari-ucrete-yukseltilmeli-285456
DİSK’ten Kartal’da miting: “Emeklilikte adalet istiyoruz”
24 Eylül 2023
/haber/disk-ten-kartal-da-miting-emeklilikte-adalet-istiyoruz-284417
VİDEO HABER
Emekliler oturma eyleminde: Geçinemiyoruz
26 Temmuz 2023
/haber/emekliler-oturma-eyleminde-gecinemiyoruz-282035
diğer yazıları
YÜKSEK KARLI GİZLİ FON DAVASI
Seçil Erzan: Herkes tefeci gibi davranıyordu
12 Ocak 2024
Seçil Erzan: Herkes tefeci gibi davranıyordu
10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
"Gazetecilik bir dolu kredi kartı borcu ve bir dizi kronik sağlık sorunu getirdi"
10 Ocak 2024
"Gazetecilik bir dolu kredi kartı borcu ve bir dizi kronik sağlık sorunu getirdi"
Basın İlan Kurumu, 2023'te azınlık gazetelerine destek vermedi
5 Ocak 2024
Basın İlan Kurumu, 2023'te azınlık gazetelerine destek vermedi
Tezcan Galvaniz videosu 5 sene öncesine ait: Görüntülerin bahanesi olamaz
3 Ocak 2024
Tezcan Galvaniz videosu 5 sene öncesine ait: Görüntülerin bahanesi olamaz
bianet kadın-LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek'in deprem paylaşımına dava
28 Aralık 2023
bianet kadın-LGBTİ+ editörü Evrim Kepenek'in deprem paylaşımına dava
Sayfa Başına Git