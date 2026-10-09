Toprağın Tuzu, Tallinn Black Nights Film Festivali’nde

Murat Eroğlu’nun yazıp yönettiği Toprağın Tuzu (White as Salt), 6–22 Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya’da düzenlenecek 30. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin (PÖFF) İlk Uzun Metraj Film Yarışması’na seçildi.

Film, dünya prömiyerini 15 Kasım 2026’da festival kapsamında Tallinn’de gerçekleştirecek.

Tuz Gölü kıyısında bir yaşam mücadelesi

Toprağın Tuzu, kızı Zeliş ve atı Fedai ile Tuz Gölü kıyısında yaşayan Salih’in hikâyesini anlatıyor. Geçimini geleneksel yöntemlerle tuz çıkararak sağlayan Salih’in yaşamı, bölgedeki tuz çıkarma hakkının özel bir şirkete devredilmesiyle değişir. Bağımsız tuz işçilerinin çalışmasının yasaklanması, Salih’i ailesinin geçimini sürdürebilmek için gizlice göle dönmeye zorlar. Film, bir baba ile kızının gündelik yaşamı üzerinden doğayla kurulan ilişkiye, geçim mücadelesine ve değişen mülkiyet düzenine odaklanıyor.

Filmin başrollerini Mehmet Ali Nuroğlu (Salih) ve Melisa Duru Ünal (Zeliş) paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Yunus Emre Özcan (Muhtar), Cem Zeynel Kılıç (Necmi), Naz Göktan (Fatma), Doğanay Ünal (Cengiz) ve Orkun Huylu (Cemil) yer alıyor.

Yapım ve yaratıcı ekip

Senaryosu, yönetmenliği ve yapımcılığı Murat Eroğlu’na ait olan filmin ortak yapımcıları Engin Yıldırım, Bünyamin Bayansal, Gözde Kural ve Lise Goll. Görüntü yönetmenliğini Semih Yıldız’ın üstlendiği filmin kurgusu Bünyamin Bayansal’a, özgün müzikleri Toki Brorson Olsen’e ait.

Murat Eroğlu, “Şafakla Dönenler” adlı belgesel projesiyle Mannheim-Heidelberg, Fajr, Prag, İstanbul ve Antalya Altın Portakal film festivalleri başta olmak üzere birçok festivalde yarıştı.

“Lodos’un Çocukları” senaryosuyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde finalist olan Eroğlu, 2024 yılında “Kurbağa Satıcısı” adlı belgeselinin çekimlerini tamamladı.

Toprağın Tuzu, geliştirme ve yapım sürecinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü İlk Uzun Metraj Film Yapım Desteği, TRT 12 Punto Ortak Yapım Ödülü, Antalya Altın Portakal Film Festivali Senaryo Ödülü ve TÜRSAK & DenizBank İlk Film İlk Senaryo Yarışması Birincilik Ödülü ile desteklendi.

Film, uluslararası festival yolculuğuna kasım ayında Tallinn’de başlayacak.

(FY)