Toplumun yüzde 77’si ekonominin “çok kötü" olduğunu düşünüyor

İstanbul Ekonomi Araştırma, 29 Kasım - 4 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye genelinde 26 ilde 2 bin kişiyle yaptığı “Türkiye Raporu” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) ile yapılan araştırmada görüşmecilere ilk olarak “Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

Katılımcıların yüzde 23,9’u CHP, yüzde 20,7’si AKP, yüzde 8,4’ü DEM Parti, yüzde 6,6’sı MHP, yüzde 3,7’si Zafer Partisi, yüzde 2’si İYİ Parti, yüzde 1,8’i Yeniden Refah Partisi, yüzde 1,1’i de İYİ Parti’den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu tarafından 30 Ekim 2024’te kurulan Anahtar Parti’ye oy vereceğini belirtti.

“Oy kullanmayacağını” söyleyenlerin oranı yüzde 18,9; “kararsız” olduğunu belirtenlerin oranı da 10,4 oldu. Yüzde 2,5 ise “diğer” yanıtını verdi.

Kararsızlar dağıtıldığında CHP 33,1’e, AKP 30,4’e, DEM Parti 11,4’e, MHP 9,4’e, Zafer Partisi yüzde 5’e yükseldi.

Araştırmada partilerin oy oranların değişimlerine ilişkin de bilgi verildi.

CHP’nin yerel seçimlerden sonra oy oranında radikal bir artış yaşandığı, kasım ayında oy kaybı yaşadığı ancak aralık ayında kaybettiği oyların bir kısmını geri aldığı ifade edildi. AKP’de mart ayından bu yana iniş çıkışların yaşandığını ancak oy oranının geçtiğimiz aya göre yaklaşık bir puan arttığı belirtildi. DEM Parti’nin en son Ekim 2021’de yüzde 10’un üzerine çıktığı, ağustos ayından bu yana yükselişe geçtiği fakat oy oranının aralık ayında düşüş gösterdiği vurgulandı. MHP’nin oylarının hazirandan sonra yükselişe geçtiği, ancak kasım ayında “anlamlı” bir düşüş yaşadığı, aralık ayında ise kaybettiği oyların bir kısmını geri aldığı ifade edildi. İYİ Parti’nin en yüksek oy oranına Kasım 2021’de ulaştığı bu tarihten sonra “sert” düşüşler yaşadığı, Eylül 2023’te bir yükseliş olsa da Aralık 2024’te kazandığı oyların büyük bir bölümünü kaybettiği belirtildi. Kararsız seçmenlerin ise Aralık 2020’den bu yana “dalgalı bir trend” izlediği vurgulandı. Aralık ayında kararsızların oranı kasım ayına göre düşüş gösterdiği ifade edildi.

Araştırmada siyasetçilerin puanlandırılması da istendi. Görüşmecilere, “Sayacağım siyasetçileri 1-10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcılar, en yüksek puanı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a verdi. Yavaş, 5,4 puan ile listenin ilk sırasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4,8 puan ile ikinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4,7 ile üçüncü oldu.

Ekonomiye yönelik ise “Bugün itibarıyla ekonominin nasıl olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusu soruldu.

Görüşmecilerin yüzde 77’si aralık ayında ekonominin güncel gidişatının “çok kötü/ kötü” olduğunu söyledi.

“Ne iyi ne kötü” yanıtını verenlerin oranı geçtiğimiz aya göre 1 puan düştü ve yüzde 15 oldu.

Tüm istihdam gruplarında çoğunluk ekonominin bugününü “çok kötü/kötü” olarak değerlendirdi.

Ekonominin bugününe dair olumsuz değerlendirme yapanların en yüksek olduğu grup yüzde 91 ile işsizler, ardından yüzde 84 ile öğrenciler takip etti.

(RT)