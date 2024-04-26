Toplumsal cinsiyet veri ve istatistiklerine feminist yaklaşımlar: Veriler bize ne söyleyebilir?

Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi’nin (UN Women) “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında yürütülen “Toplumsal Cinsiyet Verilerine İlişkin Kapasite Geliştirme ve Teknik Destek Programı”nın kapanış etkinliği bugün yapıldı.

Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle yürütülen program kapsamında Ankara’daki bir otelde paneller, tartışma ve forum gerçekleştirildi.

UN Women’den Irmak İnan Çınar, açılış konuşmasında toplumsal cinsiyet verilerinin değişim potansiyelinin görmezden gelindiğine dikkat çekerek, “En büyük sorun verinin yokluğu ve kapsayıcılığı” dedi.

Çınar ayrıca, projenin, veriye toplumsal cinsiyet temelli yaklaşımın desteklenmesini amaçladığının altını çizdi.

*Irmak İnan Çınar

Proje aktivitelerini anlatan Doç. Dr. Emel Memiş, programın amacını aktardı.

Proje, sivil toplum örgütleri, sivil toplum çalışanları veya gönüllülerine, medya çalışanlarına ve öğrencilere toplumsal cinsiyet veri ve istatistiklerinin kaynakları, analizi ve görselleştirmesine dair bilgi ve beceri kazandırarak kapasite gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda masa başı araştırması ve ihtiyaç analizi yürütüldü; İstanbul, Ankara ve Adana’da modüler eğitimler geçekleştirildi, mentorluk desteği verildi. Hackathon, dijital hikâye anlatımı atölyesi gibi etkinlikler de düzenleyen projeyi Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), Tandans Veri Bilim Danışmanlığı ve Dissensus Araştırma yürüttü.

*Doç. Dr. Emel Memiş

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Veri ve İstatistiklerine İlişkin Kapasite Geliştirme ve Teknik Destek Programı” projesinin kapanış etkinliği olarak gerçekleşen “Toplumsal Cinsiyet Veri ve İstatistiklerine Feminist Yaklaşımlar” etkinliği ise “Hakikat-Sonrası Dünyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesinde Veri Temelli Yaklaşımlar” oturumuyla başladı.

Panelin açılışını yapan Prof. Dr. Nükhet Sirman, “İnsanlar ne yapıyor bu veri ve sayı bombardımanı karşısında?” sorusunu masaya yatırdı.

Prof. Dr. Sirman’ın yürüttüğü panelde IPS İletişim Vakfı/bianet’ten Ege Öztokat, teyit.org’dan Ezgi Toprak, ZFA Araştırma’dan Feyza Akınerdem, Mor Çatı’dan Tuğçe Canbolat günümüzde veri toplayan çalışmaların zorluklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliği için verilere nasıl yaklaşmak gerektiğini konuştu.

İlk oturumda katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde ve hak savunuculuğunda verinin hak ihlallerine nasıl ışık tutabileceğini anlattı.

teyit.org’dan Toprak, kadınların dezenformasyona daha fazla maruz kaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Sirman ise bir “algı yönetimi iradesinin” söz konusu olduğunu, buna karşı güvenilir ve sürekliliği olan verilerin savunuculuk alanı için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Panelde erkek şiddeti verilerinin şiddet vakalarını bağlamından koparmadan, şiddet vakalarının münferit olaylar değil, sistematik sorunlara ışık tutan niteliğinin altı çizildi.

*Prof. Dr. Nükhet Sirman

Hacettepe Üniversitesi’nden Burcu Şimşek’in yönettiği ikinci oturumda Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi kapsamında üretilen videoların gösterimi gerçekleştirildi ve program katılımcıları deneyimlerini paylaştı.

Son oturumda ise toplumsal cinsiyet veri okuryazarlığı, veri analizi ve veriye dayalı savunuculuk alanında kapasite gelişimi konuşuldu.

TÜİK’ten Şebnem Beşe Canpolat panelin moderatörlüğünü yaptı. UN Women’den Irmak İnan Çınar, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nden Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu ve CEİD’den Sevinç Ünal kurumsal, müfredat temelli eğitim ve öğretim yoluyla toplumsal cinsiyet bilgisi üretmenin sınırlılıkları ve zorlukları hakkında bilgi paylaştı.

Panelde mevcut sorunlar ve ihtiyaçlar karşısında toplumsal cinsiyet veri okuryazarlığı, veri analizi ve veriye dayalı savunuculuk alanında nasıl daha etkili programlar oluşturulabileceği tartışıldı. (EÖ/VC)