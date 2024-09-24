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Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 11:45
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 13:31
2 dk Okuma

Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi'ne çağrı

Atölyede, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsel şiddet haberlerinin hak odaklı çerçevede nasıl ele alınması gerektiğine odaklanılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görsel, çevrimiçi düzenlenecek bir atölye etkinliği hakkında bilgi veren bir afiş. Üst kısımda büyük ve koyu yazı karakteriyle "HAK ODAKLI HABERCİLİK: TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSEL ŞİDDET" yazıyor. Altında ise 21-22 Ekim tarihleri ve 19.00-22.00 saatleri arasında düzenleneceği belirtiliyor. Görselde kullanılan renkler ağırlıklı olarak sarı, turuncu ve beyaz tonlarında. Sağ alt köşede "Zoom Çevrimiçi" logosu bulunuyor, bu da etkinliğin Zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşeceğini gösteriyor.

Atölye BİA ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), 21-22 Ekim 2024’te iki gün sürecek "Hak Odaklı Habercilik: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Şiddeti Haberleştirme Atölyesi" düzenliyor.

Atölyede, toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsel şiddet haberlerinin hak odaklı çerçevede nasıl ele alınması gerektiğine odaklanılacak.

Her iki akşam 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan atölyede, toplumsal cinsiyet ve cinsel şiddet konularını doğru bir dille ele almanın yollarını, pratik örneklerle aktarılacak.

Atölyenin ilk günü, toplumsal cinsiyet temelli şiddet haberlerinin medyada nasıl ele alınması gerektiği üzerine teorik bilgi verilecek. İkinci günde ise cinsel şiddet haberleştirmede dikkat edilmesi gereken dil, çerçeve ve görsel kullanımına odaklanılacak.

Atölye Programı:

  • 21 Ekim 2024:
    • Hak odaklı habercilik nedir?
    • Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik
    • Toplumsal cinsiyet temelli şiddet kavramları ve gazetecilerin sorumlulukları
    • Cinsel şiddetle mücadele ve toplum sağlığı
  • 22 Ekim 2024:
    • Cinsel şiddet haberleştirme: Haberin dili, çerçevesi ve görsel kullanımı (CŞMD)
    • Uygulama: Yanlış bir haberin doğruya çevrilmesi
    • Haberciler için Kontrol Listesi

Kimler katılabilir?

Atölyeye, yerel, ulusal ve dijital medya mensupları, bağımsız gazeteciler, dijital içerik üreticileri, iletişim ve gazetecilik öğrencileri katılabilir.

20 kişilik sınırlı kontenjan için son başvuru tarihi 14 Ekim 2024, saat 12.00’dir.

Başvuru için bu  formu doldurmanız gerekiyor.

Atölye BİA hakkında

IPS İletişim Vakfı/bianet’in yürüttüğü Atölye BİA hak odaklı haberciliği yaygınlaştırmak amacıyla gazetecilere, işsiz bırakılmış gazetecilere, iletişim fakültesi öğrencilerine ve gazetecilik yapmak isteyen herkese atölyeler düzenliyor.

Atölye BİA, katılımcılarının hak odaklı haber yazımına ilişkin pratik taleplerine ağırlık vererek, bianet editörleriyle deneyim paylaşımını kolaylaştırarak, staj imkanlarını artırarak, işlerine son verilen gazeteci ve akademisyenlerle yeniden buluşmalarını sağlayarak hak odaklı haberciliğin korunması, geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği hakkında

Dernek websayfasında kendisini şöyle anlatıyor:

Yaşam ve mücadele alanlarımızı daraltan ikili toplumsal cinsiyet kutuplaşmasına, zorunda bırakıldığımız cinsiyet pratiklerine; dilde ve toplumsal bellekte tek tipleşmiş cinsel şiddet algısına karşı durma ve bedenlerimize, sözlerimize, cinselliğimize, cinsel şiddetten hayatta kalanlar olarak öfkemize, susturulmaya çalışılan sesimize alan açma ihtiyacımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı.

Resmi olarak 2014 yazında kurulan derneğimiz, 2009- 2013 yılları arasında Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu’nda yürütülen çalışmalardan, trans aktivist Ali Arıkan’ın deneyim, araştırma, yazılarından ve kişisel birikimlerimizden beslenerek bugünkü halini aldı. Bizler; feminist, LGBTİQA+, ekoloji ve hayvan özgürlüğü hareketlerinde, çocuk ve göçmen hakları örgütlenmelerinde ve bu alanlardaki platformlarda aktif olarak yer almış/almaya devam eden; ikili cinsiyet sistemini sorgulayan, çeşitli cinsel yönelimlerden trans-natrans kadınlar, trans erkekler ve kendine cinsiyet atfetmeyen bireyleriz.

Kuir tahayyülü, feminizmleri, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan anti-hiyerarşik bir örgütlenmeyiz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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22 Kasım 2023
/haber/bir-toplumsal-cinsiyet-esitsizligi-projesi-camasir-asmanin-adabi-288296
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20 Temmuz 2023
/haber/un-women-hicbir-ulkede-toplumsal-cinsiyet-esitligi-tam-olarak-saglanmadi-281755
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Toplumsal cinsiyet veri ve istatistiklerine feminist yaklaşımlar: Veriler bize ne söyleyebilir?
26 Nisan 2024
/haber/toplumsal-cinsiyet-veri-ve-istatistiklerine-feminist-yaklasimlar-veriler-bize-ne-soyleyebilir-294693
Toplumsal Cinsiyet Veri ve İstatistiklerine İlişkin Kapasite Geliştirme ve Teknik Destek Programı eğitimi başlıyor
29 Ağustos 2023
/haber/toplumsal-cinsiyet-veri-ve-istatistiklerine-iliskin-kapasite-gelistirme-ve-teknik-destek-programi-egitimi-basliyor-283338
Toplumsal cinsiyet karşıtı siyaset neden şu an yükselişte?
6 Kasım 2023
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23 Ocak 2024
/haber/toplumsal-cinsiyet-karsiti-anlatilari-bozmak-icin-yeni-ittifaklar-arayisi-raporu-yayimlandi-290906
Atölye BİA'da "Toplumsal Cinsiyet Odaklı Hak Temelli Habercilik Eğitimi" yapılacak
20 Mart 2024
/haber/atolye-bia-da-toplumsal-cinsiyet-odakli-hak-temelli-habercilik-egitimi-yapilacak-293248
KADINLARIN GÜNDEMİ
Toplumsal cinsiyet odaklı kriz yönetimi mümkün mü?
24 Eylül 2023
/yazi/toplumsal-cinsiyet-odakli-kriz-yonetimi-mumkun-mu-284406
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6 Kasım 2023
/haber/toplumsal-cinsiyet-karsitligi-ve-feminist-mucadele-deneyimleri-287467
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4 Nisan 2024
/haber/judith-butler-soruyor-toplumsal-cinsiyetten-kim-korkar-293901
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