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Yayın Tarihi: 23 Ocak 2024 11:52
 ~ Son Güncelleme: 23 Ocak 2024 11:52
2 dk Okuma

‘Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Anlatıları Bozmak için Yeni İttifaklar Arayışı’ raporu yayımlandı

Rapor, toplumsal cinsiyet karşıtı anlatıları bozmak için ittifak deneyimlerini paylaşan dört kurumun bunu yaygınlaştırma çabasına, tecrübelerine ve duygularına odaklanıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
‘Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Anlatıları Bozmak için Yeni İttifaklar Arayışı’ raporu yayımlandı
İllüstrasyon: Naomi Ushiyama / Creative Commons

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ev sahipliğinde Havle Kadın Derneği, Pozitif Dayanışma ve Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Derneği (DEMOS) partnerliğinde bir senedir devam eden "Toplumsal Cinsiyet Karşıtı Anlatıları Bozmak için Yeni İttifaklar Arayışı" projesinin ilk sene faaliyetleri tamamlandı. 

Projenin sonunda hazırlanan ve projeyle aynı ismi taşıyan rapor, iki dilde yayımlandı.

Projede toplumsal cinsiyet karşıtlığı; küresel, yapısal ve yerel tezahürleri olan bir hareket olarak, tarihsel boyutları ve Türkiye’deki karşılıkları ile beraber incelendi. 

Rapor bu bağlamda kendi arasında ittifak deneyimini paylaşan dört kurumun bunu yaygınlaştırma çabasına, tecrübelerine ve duygularına odaklanıyor. 

Toplumsal cinsiyet karşıtı aktörler

Buna ek olarak dilsel şiddetin anlatısal boyutunu nasıl ele aldıklarına, farklı alanlardan getirdikleri örneklere, tematik toplantılara, okuma çemberlerine, sunumlara, farklı sivil toplum çalışanları ve aktivistlerle yapılan derinlemesine mülakatlara, 40’a yakın farklı sivil toplum kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarına, grup çalışmalarına ve SWOT analizi bulgularına dikkat çekiyor. 

Rapor, seçim süreci sonrası aktivistlerin düşünce ve duygu dünyalarına da ışık tutuyor. Nefret söylemi içeren haberlere, örgütlerin kendi çalışma sahalarından süzdükleri örneklere ve gözlemledikleri ayrımcı retoriklere, siyasi parti temsilcilerinin seçim dönemi propagandalarına, yaygın sosyal medya gönderilerine de işaret ediliyor. 

Toplumsal cinsiyet karşıtı aktörler karşısında bir ittifak denemesine girişen SPoD, Havle Kadın Derneği, Pozitif Dayanışma ve DEMOS; farklı sektörler, içerik üreticileri, sanatçılar, yazarlar, akademisyenler, gazeteciler, medya ve basın mensupları arasında köprü kurmanın elzem olduğunu, bu bakımdan bir araya gelişlerini projelerin üstünde bir birliktelik hali ve farklılaşan tecrübelerin ördüğü bir dayanışma hali olarak da görüyor.

SPoD Proje Koordinatörü Berfin Atlı’nın yazdığı raporun tamamını okumak için tıklayın. (TY)

spod Havle Kadın Derneği
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