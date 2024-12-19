Toplum ve Hekim Dergisi'nin "Kadına Yönelik Şiddet ve Sağlık-I" başlıklı sayısı yayımlandı

Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin “Kadına Yönelik Şiddet ve Sağlık” başlıklı dosyasının birinci bölüm yazılarını içeren Eylül-Ekim 2024 sayısı yayımlandı. Dosya editörlüğünü Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın yaptığı sayıda on yazı yer alıyor.

Dosyada kadına yönelik şiddet ve sağlığa etkileri, beden ve emek politikaları, adalete erişimdeki yapısal engeller, üreme politikaları, feminist biyoetik yaklaşımla yardımcı üreme teknikleri, toplumsal normlar ve tüketim kültürünün estetik müdahalelere etkisi, bezdiri ve kadın, cinsel şiddet, belediyelerin kadına yönelik şiddete yaklaşımı başlıklarında yazılar bulunuyor.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 46 yıllık makale arşivini de erişime açtı.

Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor. Dergi, TR Dizin, Index Copernicus, EBSCO ve Scopus indekslerinde yer alıyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.

Erkek şiddeti Kasım 2024

(EMK)