“Toplum canlarını üç kuruşa kaybeden çocuklara sahip çıkmalı”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, MESEM’lerdeki çocuk işçi ölümlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi Çalıştayı toplantı salonu önünde protesto etti.

Öğretmenler, “Ne bu düzen ahilik, ne siz vezirsiniz, çocuk katilidir MESEM, resilsiniz” pankartı ile toplantı salonu önünde geldi. “MESEM’ler kapatılsın çocuk işçiliği yasaklansın” diyen öğretmenler özel güvenlik görevlileri ve polisler tarafından müdahale edilerek dışarı çıkarıldı. Öğretmenlerin müdahale esnasında “Toplumu canlarını üç kuruşa kaybeden çocuklara sahip çıkmaya çağırıyoruz” çağrısı videolara yansıdı.

Arkadaşlarımız Vatan Emniyete sevk edildi. Öğretmenleri serbest bırakın. #ÖğretmenlerGözaltında https://t.co/EwOd7PdL48 — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) December 3, 2025

Salon dışına çıkarılan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edabali ve üç öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı. Öğretmenler, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MESEM’de yaşanan iş cinayetlerini protesto eden öğretmenler, TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI



Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika), MESEM'i ve 85 çocuğun iş cinayetinde katledilmesini protesto etti.



Öğretmenler, MESEM’lerde çocukların katledilmesini Milli… pic.twitter.com/cgVUoom4GR — Fatoş Erdoğan (@puleragema) December 3, 2025

Öğretmenler sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada “Öğretmen Sendikası olarak öğrencilerimizi hayattan koparan bu rezil sisteme karşı sözümüzü söylemeye, eylemde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

MESEM nedir? Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi, 09.12.2016 tarihinde, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim vermektedir. En az ortaokul mezunu olan öğrenciler kayıt olabilmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu okulu bitirenler hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi almaktadır. Bu okul türünde eğitim süresi 4 yıldır. Haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta'nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilir. 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmektedir. Çocuk hakları savunucuları, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenleme olduğunu bu nedenle kaldırılması gerektiğini savunuyor.

