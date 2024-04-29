“Toplu mezarlardaki cesetlerin çoğu sağlık çalışanları ve hastalara ait”

Filistin kökenli ABD’li yazar ve insan hakları savunucusu Susan Abulhawa, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, soykırımın başlamasından bu yana Gazze'ye ikinci kez gittiğini söyledi ve tanık olduklarını anlattı.

Han Yunus'un tamamen yıkıldığını, Nasır Hastanesinde de enkaz ve yıkım olduğunu vurgulayan Abulhawa, “Dünya, yarısı çocuk olan savunmasız sivil nüfusu yüzüstü bıraktı. Buradaki insanlar kendilerini terk edilmiş hissediyor, ölümü bekliyorlar. Birçoğu sevdikleri, çocukları için dayanıyor” dedi.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından hastanede toplu mezarlar bulunduğunu hatırlatan Abulhawa, "Burada bulunan cesetlerin çoğu sağlık çalışanlarına ve hastalara ait. Bu bir soykırım ve halk yok ediliyor" bilgisini verdi.

Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, 2 gün önce yaptığı açıklamada, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Nasır Hastanesi İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesini hizmet dışı bıraktı. Son olarak İsrail askerleri 24 Mart'ta yeniden kuşatma altına aldıkları hastaneye baskın düzenledi, yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli ile sağlık personelini alıkoydu. İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekildi. Çekilmeyle kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)