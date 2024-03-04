Toplantıya Singapur’dan katılan bir general, kaldığı otelin Wi-Fi ağını kullanmış

Rusya’nın, Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz ve diğer bazı generallerin Ukrayna’ya Taurus füzelerinin gönderimi hakkında görüşme kayıtlarını yayınlamasının yankıları sürüyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya'yı Almanya'ya karşı ‘hibrit saldırı’ gerçekleştirmekle suçlarken; Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Almanya'nın Rusya ile savaşa hazırlandığını ileri sürdü. Ayrıca Rusya Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff’ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Ancak aradan geçen iki güne rağmen merak edilen 38 dakikalık kaydın nasıl sızdırıldığı. Kaydı ilk olarak Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan yayınlamıştı.

Der Spiegel’e göre ses kaydının ele geçirilme nedeni general ve subayların çevrimiçi toplantıyı ordunun video-konferans sistemi üzerinden değil Zoom benzeri WebEx platformu üzerinden yapması.

Toplantıya Singapur’dan katılan bir general kaldığı otelin internet ağını kullanması da Rusya’nın istihbarat servisinin görüşmeye sızmasına neden oldu.

Ses kaydının içeriğinde ne var?

Toplantı, Almanya’nın Ukrayna’ya Taurus KEPD 350E seyir füzesi göndermesiyle alakalı. Havadan fırlatılan ve yaklaşık 500 km menzile sahip bu füzeler yüksek tahribat gücüne sahip.

Toplantıya katılanlar Taurus füzelerinin Ukrayna tarafından olası kullanımını ve potansiyel etkilerini tartışıyor. Rusya’nın ilhak ettiği Kırım ile bağlantısını sağlayan Kerç Köprüsü’nün Taurus füzeleriyle nasıl vurabileceğini konuşuyor.

Ayrıca oldukça teknik olan toplantıda Taurus füzelerinin F-16 ve Su-24 platformlarına nasıl entegre edilebileceği, 3 metrenin altında bir hassasiyetle hedef vuruş kabiliyeti için hedef noktanın uydu görüntüleri üzerinden çok uzun süre veri işlemek gerektiği ve bu verilerin de uygun bir hat ile Ukrayna’ya ulaştırılması gerektiği hususları görüşülüyor.

Ukrayna uzun zamandan beri Almanya’nın kendilerine bu füzeleri vermesini istiyor. Ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çatışmanın tırmanmasına yol açacağı ve Almanya’yı savaşın içine sokabileceği endişesiyle füzelerin gönderine karşı.

Bunun yerine Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya her ikisi de 250-300 kilometre menzile sahip olan SCALP ve Storm Shadow füzelerini tedarik etti. Tedarik edilen SCALP ve Strom Shadow seyir füzeleriyle Ukrayna Ordusu, Rusya’nın birçok stratejik üssünü vurdu. Vurulan hedeflerden ötürü en büyük zararı, Rusya Donanması gördü.

(HA)