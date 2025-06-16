ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Haziran 2025 09:55
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2025 11:02
2 dk Okuma

'Toplantı ve gösteri' hakkına 4 bin 379 soruşturma, binlerce hak ihlali

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye 2022 yılında 602, 2023 yılında ise bin 403 ihlal başvurusu yapıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
'Toplantı ve gösteri' hakkına 4 bin 379 soruşturma, binlerce hak ihlali
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye'de siyasal iktidarın toplumsal muhalefet üzerindeki baskısı, her yıl daha da arttı. Cumhuriyet başsavcılıklarında özel kanunlar uyarınca açılan dosyalara yönelik veriler de “Yargı, iktidarın aparatı haline getirildi” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu.

Birgün'ün haberine göre Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında açılan dosya sayısının 2024 yılının sonunda 4 bin 500’e dayandığı öğrenildi.

Kaboğlu: Son bir ayda, savaş halinde bile geçerli olan haklar ihlal edildi
İSTANBUL BAROSU’NDAN HAK İHLALLERİ RAPORU
Kaboğlu: Son bir ayda, savaş halinde bile geçerli olan haklar ihlal edildi
22 Nisan 2025

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz başta olmak üzere, iktidarın politikalarını eleştiren ve hak talebinde bulunan çok sayıda yurttaş, soruşturma tehdidiyle karşı karşıya bırakıldı. Toplumsal muhalefet üzerindeki baskı, İBB’ye yönelik 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonlara tepki gösteren yurttaşlara yönelik gözaltı uygulamalarıyla da ortaya konuldu.

Dosya sayısı 4 bin 379

Cumhuriyet başsavcılıklarındaki dosyalara yönelik veriler de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. 2911 Sayılı Kanun kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarına soruşturulması için gelen dosya sayısı 2024 yılının sonunda 4 bin 379 oldu. Dosyalardaki toplam şüpheli sayısı ise kayıtlara, 11 bin 41 olarak geçti. Türkiye’de 2024 yılında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle 11 bin 41 kişiye toplam 14 bin 16 adet suç isnat edildiği belirtildi.

17 bin 120 adet suç isnat edildi

2023 yılında ise 2911 Sayılı Kanun’a muhalefet suçlamasıyla 4 bin 97 soruşturma dosyası açıldı. Dosyalardaki 12 bin 571 şüpheliye, toplam 17 bin 120 adet suç isnat edildiği bildirildi.

18 cezaevinde 6 ayda 572 hak ihlali
İHD İZMİR RAPORU
18 cezaevinde 6 ayda 572 hak ihlali
19 Ekim 2022

Yargının, “Anayasal haklara karşı sopa olarak kullanıldığı” eleştirilerini ortaya koyan bir diğer veri ise AYM’nin bireysel başvuru istatistiklerine yansıyor. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye yapılan ve çarpıcı tabloyu gözler önüne seren ihlal kararları, 2022 yılında 602, 2023 yılında ise bin 403 olarak kaydediliyor.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
2911 sayılı kanun toplantı ve gösteri AYM hak ihlali
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git