ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 16:50
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 17:40
3 dk Okuma

Topağacı’nda kentsel dönüşüm: Usulsüz imza, polis müdahalesi ve altyapı kesintileri

Mahalleli: “Komünistleri beğenmiyorlar; ama desteğimize gelenler de sadece onlar.”

Beyza Gündüz

Beyza Gündüz

Beyza Gündüz

Görseli Büyüt
Topağacı’nda kentsel dönüşüm: Usulsüz imza, polis müdahalesi ve altyapı kesintileri
Fotoğraflar: Aras Enes Ekti

İstanbul Ümraniye’de rezerv alan ilân edilen Topağacı Mahallesi’nde kentsel dönüşüm krizi derinleşiyor.

Mahalle sakinleri, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın “yüzde 67’lik gönüllü rızayla” sürdürdüğünü iddia ettiği projenin usulsüz olduğunu söyledi.

Topağacı Mahallesi, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yer alan ve 2023 itibarıyla yaklaşık 13 bin 826 nüfusa sahip bir mahalle. Mahalle, 2009 yılında Kazım Karabekir Mahallesi’nden ayrılarak bağımsız bir mahalle statüsü kazandı. Mart 2024’te ‘rezerv yapı alanı’ ilân edilen mahallede, proje kapsamında 174 binanın yıkılması, yerine ise “109 bin 518 metrekare satılabilir alana sahip 1174 konut ve ticari alan inşa edilmesi” öngörülüyor. Ümraniye Belediyesi’nin resmî açıklamasına göre ise şu ana kadar 73 yapı (89 bağımsız birim) yıkıldı. 

İsmini vermek istemeyen bir mahalleli, proje imza sürecindeki usulsüzlükler ile ilgili “Okuma-yazma bilmeyen yaşlıları camilere toplayıp imza attırmaya çalıştılar. Türkçe dahi bilmeyen komşumuza Türkçe kontrat imzalatmaya çalıştılar,” dedi.

Mahalleli, ekonomik belirsizliğin ve öngörülemezliğin büyük endişe yarattığını belirterek “Ne kadar borç ödeyeceğimizi bilmediğimiz bir kağıda nasıl imza atacağız?” ifadesini kullandı.

Dün (21 Ağustos) dört kişinin gözaltına alındığı polis müdahalesini de değerlendiren mahalleli, “Dünkü müdahale çok sertti. Halktan çok polis vardı,” dedi.

Yurttaşlar, “Komünistleri beğenmiyorlar; ama desteğimize gelenler de sadece onlar,” sözleriyle de Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) ve Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) mücadelelerine verdikleri desteğe dikkat çektiler.

25 gündür altyapısız yaşam

Engelli bir çocuğu olduğunu söyleyen mahalleli Handan Yolcu, durumun ciddiyetini “25 gündür elektrik ve sularımız kesik. Hasta çocuğuma bu sıcak yaz gününde banyo yaptıramıyorum. Engelli çocuğumun ilaçlarını buzdolabında muhafaza dahi edemiyorum,” sözleriyle anlattı.

Altyapı kesintileri can güvenliğini de tehdit ediyor. Dün mahallede çıkan yangına müdahale edilemediğini anlatan mahalleli, “Kimsenin suyu olmadığı için yanan eve de kimse müdahale edemedi,” dedi.

Mahalleli, belediye başkanının ziyaretine ilişkin ise “İsmet Yıldırım’ın açıklamaları üzerine insanlar üzerine yürüdü ve bir daha mahalleye adımını atmadı,” dedi.

Mahallede açılan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’nin yaklaşık dört-beş aydır boş olduğu ve yurttaşların muhatap bulamadıkları ifade edildi. “Mahalle muhtarı dahi buraya gelip bizimle konuşmuyor,” diyen mahalleli, temsil eksikliğine dikkat çekti.

48 aylık kira desteğine güven yok, kiralar arttı

Kentsel dönüşüm sürecinde kendilerine 48 ay kira desteği verileceği konusunda da şüphelerini dile getiren mahalleli, “Evlerin bu kadar sürede biteceğine zaten inanmıyoruz. Hatay’da olanlardan sonra buna inanmak da güç,” dedi.

Yapılacak konutların büyüklüğü de mahallelinin en önemli soru işaretlerinden biri. Bir yurttaş endişesini şu sözlerle dile getirdi: “Bu evde 10 kişi yaşıyoruz. Bize verilecek 70 metrekarelik daireye nasıl sığacağız?

Ayrıca mahallenin yarısının boşaltılmasının, çevre mahallelerde kira artışına neden olduğu da ifade edildi.

Yaklaşık beş aydır boş olduğu iddia edilen Kentsel Dönüşüm Ofisi.

Rezerv yapı alanı nedir?

Ümraniye ilçesinde, riskli yapıların dönüşümünü teşvik eden imar planı notunun uygulandığı mahalleler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu bölgelerdeki riskli yapıların, mevcut imar hakları korunarak yeniden inşa edilmesine olanak tanıyor. (Harita: kentseldonusum.ibb.istanbul)

“Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen 6306 sayılı kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır.

Ancak 9 Kasım 2023’te yapılan değişikliklerle kanundaki “rezerv yapı alanı” tanımı da değiştirilerek halihazırda yerleşim alanı olan yerlere de el konulmasının önü açıldı.

(BG/TY)

Haber Yeri
İstanbul
topağacı mahallesi Ümraniye Kentsel Dönüşüm rezerv alan
Beyza Gündüz
Beyza Gündüz
tüm yazıları

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Gazetecilik Bölümü öğrencisi. Ocak 2025 bianet stajyeri.

ilgili haberler
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROTESTOSU
Elektrik, su ve doğalgaz kesildi, polis saldırdı, Topağacı direniyor
22 Ağustos 2025
/haber/elektrik-su-ve-dogalgaz-kesildi-polis-saldirdi-topagaci-direniyor-310709
Topağacı’na polis girdi, mahalle kentsel dönüşüme direniyor
21 Ağustos 2025
/haber/topagacina-polis-girdi-mahalle-kentsel-donusume-direniyor-310688
Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açıldı
16 Ağustos 2025
/haber/topagaci-mahallesi-barinma-hakki-burosu-acildi-310495
Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açılıyor
13 Ağustos 2025
/haber/topagaci-mahallesi-barinma-hakki-burosu-aciliyor-310372
Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
8 Ağustos 2025
/haber/topagaci-izlenimleri-kentsel-donusumun-golgesinde-yasam-mucadelesi-310248
Ümraniye Topağacı’nda ‘rantsal’ dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi
6 Ağustos 2025
/haber/umraniye-topagacinda-rantsal-donusume-karsi-barinma-hakki-mucadelesi-310179
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROTESTOSU
Elektrik, su ve doğalgaz kesildi, polis saldırdı, Topağacı direniyor
22 Ağustos 2025
/haber/elektrik-su-ve-dogalgaz-kesildi-polis-saldirdi-topagaci-direniyor-310709
Topağacı’na polis girdi, mahalle kentsel dönüşüme direniyor
21 Ağustos 2025
/haber/topagacina-polis-girdi-mahalle-kentsel-donusume-direniyor-310688
Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açıldı
16 Ağustos 2025
/haber/topagaci-mahallesi-barinma-hakki-burosu-acildi-310495
Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açılıyor
13 Ağustos 2025
/haber/topagaci-mahallesi-barinma-hakki-burosu-aciliyor-310372
Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
8 Ağustos 2025
/haber/topagaci-izlenimleri-kentsel-donusumun-golgesinde-yasam-mucadelesi-310248
Ümraniye Topağacı’nda ‘rantsal’ dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi
6 Ağustos 2025
/haber/umraniye-topagacinda-rantsal-donusume-karsi-barinma-hakki-mucadelesi-310179
diğer yazıları
Antalya Arkeoloji Müzesi yıkılıyor: "Sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin meselesi”
21 Temmuz 2025
Antalya Arkeoloji Müzesi yıkılıyor: "Sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin meselesi”
Punk ruhunu mağazalardan satın almak
12 Nisan 2025
Punk ruhunu mağazalardan satın almak
İlk görüşte aşk safsatası neden narsist bir düşüncedir?
1 Mart 2025
İlk görüşte aşk safsatası neden narsist bir düşüncedir?
bianet’e veda: Başka bir habercilik mümkünmüş
15 Şubat 2025
bianet’e veda: Başka bir habercilik mümkünmüş
Rosa’nın aşkı ve devrimi
15 Şubat 2025
Rosa’nın aşkı ve devrimi
Sayfa Başına Git