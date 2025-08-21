ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 21 Ağustos 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 21 Ağustos 2025 12:49
2 dk Okuma

Topağacı’na polis girdi, mahalle rantsal dönüşüme direniyor

Ümraniye Topağacı’nda altyapı kesintisi için gelen ekipler, polis eşliğinde mahalleye girdi. Direnen yurttaşlar gözaltına alınırken, mahalleli herkesi dayanışmaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Topağacı’na polis girdi, mahalle rantsal dönüşüme direniyor
Fotoğraf: sendika.org

İstanbul Ümraniye’ye bağlı Topağacı Mahallesi “Yüzyılın Dönüşümü” sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm süreci devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin “rantsal dönüşüm” dediği, yıkım ve tahliye sürecinde bu sabah altyapıyı kesmek için bölgeye ekipler geldi. Evlerin elektrik, su ve doğalgazı kesilmek istendi.

Görevliler mahalleye iş makinaları ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde girdi. Yurttaşların tepki göstermesi üzerine polis müdahalede bulundu ve mahalle sakinlerini gözaltı aldı.

Mahalle sakinleri altyapılarının kesilmesine ve gözaltılara karşı, “Zorbalığa boyun eğmiyoruz. Bakanlık bizi muhatap alana kadar direnmeye devam edeceğiz.” diye açıklama yaptı. Herkesi mahalleye direnişe çağırdı.

Polis ayrıca yurttaşların eve girmesine de izin vermedi. Rantsal dönüşüme karşı direnen mahalleli sosyal medyada canlı yayın açtı. Bu sırada Sevgi isimli bir yurttaşın “Benim dört çocuğum evde yalnız, ben kirayı nasıl vereyim” diye tepki gösterdiği sırada ters kelepçeyle gözaltına alınması kameralara yansıdı.

Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
8 Ağustos 2025

Ne olmuştu?

Ümraniye Belediyesi’nin verilerine göre 13 bin 826 kişinin yaşadığı Topağacı Mahallesi’ndeki dönüşüm süreci, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi ilan edilen imar affı ile başladı.

İstanbul Finans Merkezi’nin bulunduğu Finanskent Mahallesi de Ümraniye sınırlarında yer alıyor. Burada süren büyük inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, Topağacı, Elmalıkent, Dumlupınar, Hekimbaşı, İnkılap ve Kazım Karabekir mahallelerini kapsayan 8 milyon 82 bin 590 metrekare büyüklüğündeki alana ilişkin 2020 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile ilçe büyük ölçüde bir şantiye sahasına dönüştü.

2021’de mahalle sakinlerinin bir bölümü belediye tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan sözleşmelere imza verdi. Ancak bir süre sonra projenin iptal edildiğini ve sözleşmelerin tek taraflı şekilde feshedildiği söylendi. Mahalle Mart 2024’te rezerv alan ilan edildi.

İlerleyen süreçte belediye rezerv alan ilanına da dayanarak tekrar hak sahiplerini yeniden çağırarak daha kötü bir sözleşmeye imza atmaya zorladı.

Mart 2024’te ‘rezerv yapı alanı’ ilan edilen mahallede, proje kapsamında 174 binanın yıkılması, yerine ise “109 bin 518 metrekare satılabilir alana sahip 1174 konut ve ticari alan inşa edilmesi” öngörülüyor. Ümraniye Belediyesi’nin resmi açıklamasına göre ise şu ana kadar 73 yapı (89 bağımsız birim) yıkıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
topağacı mahallesi Kentsel Dönüşüm rantsal dönşüm Ümraniye
ilgili haberler
Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açıldı
16 Ağustos 2025
/haber/topagaci-mahallesi-barinma-hakki-burosu-acildi-310495
Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açılıyor
13 Ağustos 2025
/haber/topagaci-mahallesi-barinma-hakki-burosu-aciliyor-310372
Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
8 Ağustos 2025
/haber/topagaci-izlenimleri-kentsel-donusumun-golgesinde-yasam-mucadelesi-310248
Ümraniye Topağacı’nda ‘rantsal’ dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi
6 Ağustos 2025
/haber/umraniye-topagacinda-rantsal-donusume-karsi-barinma-hakki-mucadelesi-310179
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açıldı
16 Ağustos 2025
/haber/topagaci-mahallesi-barinma-hakki-burosu-acildi-310495
Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açılıyor
13 Ağustos 2025
/haber/topagaci-mahallesi-barinma-hakki-burosu-aciliyor-310372
Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
8 Ağustos 2025
/haber/topagaci-izlenimleri-kentsel-donusumun-golgesinde-yasam-mucadelesi-310248
Ümraniye Topağacı’nda ‘rantsal’ dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi
6 Ağustos 2025
/haber/umraniye-topagacinda-rantsal-donusume-karsi-barinma-hakki-mucadelesi-310179
Sayfa Başına Git