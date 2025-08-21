Topağacı’na polis girdi, mahalle kentsel dönüşüme direniyor

İstanbul Ümraniye’ye bağlı Topağacı Mahallesi “Yüzyılın Dönüşümü” sloganıyla başlatılan kentsel dönüşüm süreci devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin “rantsal dönüşüm” dediği, yıkım ve tahliye sürecinde bu sabah altyapıyı kesmek için bölgeye ekipler geldi. Evlerin elektrik, su ve doğalgazı kesilmek istendi.

Görevliler mahalleye iş makinaları ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde girdi. Yurttaşların tepki göstermesi üzerine polis müdahalede bulundu ve mahalle sakinlerini gözaltı aldı.

Mahalle sakinleri altyapılarının kesilmesine ve gözaltılara karşı, “Zorbalığa boyun eğmiyoruz. Bakanlık bizi muhatap alana kadar direnmeye devam edeceğiz.” diye açıklama yaptı. Herkesi mahalleye direnişe çağırdı.

Polis ayrıca yurttaşların eve girmesine de izin vermedi. Rantsal dönüşüme karşı direnen mahalleli sosyal medyada canlı yayın açtı. Bu sırada Sevgi isimli bir yurttaşın “Benim dört çocuğum evde yalnız, ben kirayı nasıl vereyim” diye tepki gösterdiği sırada ters kelepçeyle gözaltına alınması kameralara yansıdı.

"Dört tane çocuğum yalnız, ben kirayı nasıl vereyim" diyen Sevgi'ye ters kelepçe takıyorlar #TopağacıDireniyor https://t.co/cca2Y4BKgT pic.twitter.com/sNsFDOj5jj

Ne olmuştu?

Ümraniye Belediyesi’nin verilerine göre 13 bin 826 kişinin yaşadığı Topağacı Mahallesi’ndeki dönüşüm süreci, 2018 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi ilan edilen imar affı ile başladı.

İstanbul Finans Merkezi’nin bulunduğu Finanskent Mahallesi de Ümraniye sınırlarında yer alıyor. Burada süren büyük inşaat faaliyetlerinin yanı sıra, Topağacı, Elmalıkent, Dumlupınar, Hekimbaşı, İnkılap ve Kazım Karabekir mahallelerini kapsayan 8 milyon 82 bin 590 metrekare büyüklüğündeki alana ilişkin 2020 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile ilçe büyük ölçüde bir şantiye sahasına dönüştü.

2021’de mahalle sakinlerinin bir bölümü belediye tarafından yürütülen proje kapsamında hazırlanan sözleşmelere imza verdi. Ancak bir süre sonra projenin iptal edildiğini ve sözleşmelerin tek taraflı şekilde feshedildiği söylendi. Mahalle Mart 2024’te rezerv alan ilan edildi.

İlerleyen süreçte belediye rezerv alan ilanına da dayanarak tekrar hak sahiplerini yeniden çağırarak daha kötü bir sözleşmeye imza atmaya zorladı.

Mart 2024’te ‘rezerv yapı alanı’ ilan edilen mahallede, proje kapsamında 174 binanın yıkılması, yerine ise “109 bin 518 metrekare satılabilir alana sahip 1174 konut ve ticari alan inşa edilmesi” öngörülüyor. Ümraniye Belediyesi’nin resmi açıklamasına göre ise şu ana kadar 73 yapı (89 bağımsız birim) yıkıldı.