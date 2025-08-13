ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 13:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 14:29
3 dk Okuma

Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açılıyor

Topağacı’nda polis eşliğinde yıkımlar sürerken, mahalleliler 14 Ağustos’ta açılacak Barınma Hakkı Bürosu ile mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açılıyor
*Topağacı sakinleri, Ümraniye Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi önünde açıklama yapıyor, 10 Ağustos 2025. (Görsel: Topağacı Mahallesi/X)

İstanbul Ümraniye’ye bağlı Topağacı Mahallesi sakinleri, altyapı kesintilerinin son bulması, ‘rezerv yapı alanı’ kararının iptali ve kentsel dönüşüm sürecinin şeffaf yürütülmesi talebiyle 24 Temmuz’dan bu yana mücadele ediyor.

Mahalle sakinleri, yarın (14 Ağustos) “Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu”nun açılışını yapacaklarını duyurdu.

Topağacı Mahallesi’nin X hesabından, ‘İki katı yıkıp 10 kat dikeceği projede bizi borçlandıran, muhatap almayan, süresi belirsiz kiracılığa terk eden, 8 bin lira kira desteği teklif eden; elektrik, su ve doğalgazı kesen Ümraniye Belediyesi ile mahallemizi rezerv alan ilan eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na cevabımız’ notuyla yapılan açılış duyurusunda, milletvekilleri ve yurttaşlara katılım çağrısı yapıldı.”

Ümraniye Topağacı’nda ‘rantsal’ dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi
Ümraniye Topağacı'nda 'rantsal' dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi

6 Ağustos 2025
6 Ağustos 2025

“Bizi muhatap alacaksınız”

Öte yandan Topağacı sakinleri, barınma hakkı mücadelelerinin kolluk tehdidiyle engellenmek istendiğini açıkladı.

bianet’e konuşan bir mahalleli, 10 Ağustos’ta polisin engelleme girişimine rağmen basın açıklamasının Ümraniye Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi önünde yapıldığını belirtti.

“Bizi muhatap alacaksınız, bizimle masaya oturacaksınız” diyerek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a seslenen yurttaşlar, şunları söyledi:

“Bize ‘terörist’ ve ‘provokatör’ gözüyle bakıyor. Destek olmaya gelen vatandaşlara bile bu şekilde hitap ediyor. Çağırmış kendi yanlı medyalarını her yerde konuşmuş, ‘o yalan, bu yalan’ diyor. Biz şeffafız. Gelsin, madem bu kadar şeffaf, canlı yayına çıkalım. Kendi yanlı medyasını da alsın. Bakın bu mahalle bu kadar şeffaf, onlar ne kadar şeffaf onu görelim.”

Polis eşliğinde yıkım sürüyor

11 Ağustos sabahının erken saatlerinde, çevik kuvvet polisleri eşliğinde mahalleye giren iş makineleri 10 boş binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Topağacı’ndaki yıkımlara tepki gösterdi:

“Daha dün akşam Balıkesir sallandı, vatandaş geceyi tedirgin geçirdi. Sabahın şafak vaktinde Ümraniye Topağacı Mahallesi’ne kepçeler girdi. Dava bitmeden, mahkeme kararı beklenmeden evler yerle bir edildi. Bu, hukukla değil, baskıyla yönetmenin örneğidir. Bu, deprem gerçeğini halkı sindirmek için araç haline getirmektir. Bu, hak arama özgürlüğünü gasp etmek ve toplumsal muhalefeti bastırmaktır.”

(BK/VC)

topağacı mahallesi Ümraniye Kentsel Dönüşüm Ümraniye Belediyesi
