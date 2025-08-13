Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açılıyor

İstanbul Ümraniye’ye bağlı Topağacı Mahallesi sakinleri, altyapı kesintilerinin son bulması, ‘rezerv yapı alanı’ kararının iptali ve kentsel dönüşüm sürecinin şeffaf yürütülmesi talebiyle 24 Temmuz’dan bu yana mücadele ediyor.

Mahalle sakinleri, yarın (14 Ağustos) “Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu”nun açılışını yapacaklarını duyurdu.

Topağacı Mahallesi’nin X hesabından, ‘İki katı yıkıp 10 kat dikeceği projede bizi borçlandıran, muhatap almayan, süresi belirsiz kiracılığa terk eden, 8 bin lira kira desteği teklif eden; elektrik, su ve doğalgazı kesen Ümraniye Belediyesi ile mahallemizi rezerv alan ilan eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na cevabımız’ notuyla yapılan açılış duyurusunda, milletvekilleri ve yurttaşlara katılım çağrısı yapıldı.”

Ümraniye Topağacı’nda ‘rantsal’ dönüşüme karşı barınma hakkı mücadelesi

“Bizi muhatap alacaksınız”

Öte yandan Topağacı sakinleri, barınma hakkı mücadelelerinin kolluk tehdidiyle engellenmek istendiğini açıkladı.

bianet’e konuşan bir mahalleli, 10 Ağustos’ta polisin engelleme girişimine rağmen basın açıklamasının Ümraniye Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi önünde yapıldığını belirtti.

“Bizi muhatap alacaksınız, bizimle masaya oturacaksınız” diyerek Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a seslenen yurttaşlar, şunları söyledi:

“Bize ‘terörist’ ve ‘provokatör’ gözüyle bakıyor. Destek olmaya gelen vatandaşlara bile bu şekilde hitap ediyor. Çağırmış kendi yanlı medyalarını her yerde konuşmuş, ‘o yalan, bu yalan’ diyor. Biz şeffafız. Gelsin, madem bu kadar şeffaf, canlı yayına çıkalım. Kendi yanlı medyasını da alsın. Bakın bu mahalle bu kadar şeffaf, onlar ne kadar şeffaf onu görelim.”

Dün, Ümraniye Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'nin önünde eylemdeydik.



Mağdur ettiği mahalelliyi hedef gösteren Ümraniye Belediye Başkanı @ismetyildirimtr 'a sesleniyoruz:



• Bizi muhatap alacaksınız, bizimle masaya oturacaksınız!#30binKirayıİsmetÖdesin#İsmetHesapVer pic.twitter.com/N7TMxoJDcK — Topağacı Mahallesi (@topagacimahalle) August 11, 2025

Polis eşliğinde yıkım sürüyor

11 Ağustos sabahının erken saatlerinde, çevik kuvvet polisleri eşliğinde mahalleye giren iş makineleri 10 boş binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Topağacı’ndaki yıkımlara tepki gösterdi:

“Daha dün akşam Balıkesir sallandı, vatandaş geceyi tedirgin geçirdi. Sabahın şafak vaktinde Ümraniye Topağacı Mahallesi’ne kepçeler girdi. Dava bitmeden, mahkeme kararı beklenmeden evler yerle bir edildi. Bu, hukukla değil, baskıyla yönetmenin örneğidir. Bu, deprem gerçeğini halkı sindirmek için araç haline getirmektir. Bu, hak arama özgürlüğünü gasp etmek ve toplumsal muhalefeti bastırmaktır.”

Hani evlerimiz sağlam değildi? 10 katla rant edecekler, yüksek nüfuslu kentlerle halkı kontrol edebilecekler diye evimize çöküyorlar.@ismetyildirimtr tek katlı evlerimizden kovulup, dökülecek evlere kiraya zorlanmamız mı depreme önlem?#30BinKirayıİsmetÖdesin#İsmetHesapVer pic.twitter.com/jolPAndR7p — Topağacı Mahallesi (@topagacimahalle) August 11, 2025

(BK/VC)