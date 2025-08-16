ENGLISH KURDÎ
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 16 Ağustos 2025 13:17
 ~ Son Güncelleme: 16 Ağustos 2025 13:49
2 dk Okuma

Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açıldı

“Biz bu mahallede doğduk büyüdük, çocuklarımızı yine bu mahallede yetiştirdik. Bizim için dönüşüm burada ve birlikte olmalıdır. Barınma Hakkı Bürosu bu mücadelenin merkezidir.”

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Beyzak Kesmez

Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosu açıldı

Rantsal dönüşüme karşı direnen Topağacı Mahallesi “Bundan sonraki mücadelemizi toplu bir şekilde ileriye taşıyacağız” diyerek 14 Ağustos’ta Barınma Hakkı Bürosu’nun açılışını yaptı.

Açılışa DEM, EMEP başta olmak üzere siyasi partiler, örgütler ve öğrenciler katıldı. Mahalleli, halaylar eşliğinde açılan büro için “Burası bir dayanışma, bir umuttur. Burası sesimizin bir araya geldiği yerdir.” dedi.

Açılışta sözü önce uzun süredir direnen mahalleli aldı:

“Bu büro bilgi edinme, yasal haklarımızı öğrenme, başvuru süreçlerinde destek alma ve dayanışma için hepinize açıktır.”

“Biz burada epilepsi KOAH ve kalp hastası olan, üstelik evde %100 engelli evladı bulunduğu halde elektriği, suyu, doğalgazı kesilerek anayasal hakkı olan barınma hakkı gasp edilen Oğuz Abi için mücadele ediyoruz. Biz burada tek geçim kaynağı 15 bin TL emekli maaşı olan Nazmi Amca’nın haklarını savunuyoruz. Biz burada tek başına iki evladıyla yaşam mücadelesi veren Sevgi kardeşimizin adına mücadele ediyoruz.”

“Yalan talan soygun düzeni var.”

Mahallelinin ardından sözü alan DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu,

“Bu iktidar yoksulların malına mülküne çökme harekatı düzenliyor. Yalan talan soygun düzeni var.” dedi.

EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros,

Murat Kurum da geldi buraya söz verdi dedi ki ‘Bu mahalledekiler ne istiyorsa onu yapacağız dediler. Bugün nerede? Yok.” diyerek seçim öncesi Topağacı’nı ziyaret eden Murat Kurum’a seslendi.

Şehir Plancısı Ceyhan Çılğın ise

“Etrafınız ferah, bahçeli evleriniz var, çocuklarınız sokakta oynuyor, araba yok ortada. siz buraya baktığınızda hayat görüyorsunuz, anılarınızı hatırlıyorsunuz ama başkaları baktığında 10 katlı binalar görüyor.” diye ekledi.

“Bize elektrik, su sağlayın”

Konukçu ve Barbaros’un da bulunduğu grup, konuşmalarının ardından mahalleli ile altyapısı kesilen evleri ziyaret etti. Altyapı hizmetlerine ulaşamayan ev sahipleri “Bize elektrik, su sağlayın” diyerek milletvekiline talepte bulundu.

“Bundan sonraki mücadelemizi toplu bir şekilde ileriye taşıyacağız” diyen halk direnişe Topağacı Mahallesi Barınma Hakkı Bürosunda devam edeceklerini açıkladı.

Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi
8 Ağustos 2025

(BK/EMK)

topağacı mahallesi DEM Parti açıklaması Kentsel Dönüşüm
Beyzak Kesmez
Beyzak Kesmez
Ağustos 2025 bianet stajyeri. Koç Üniversitesi'nde Sosyoloji ile Medya ve Görsel Sanatlar bölümlerinde okuyor. Öğrenci hareketleri, kadın ve LGBTİ+ konularıyla ilgileniyor.

