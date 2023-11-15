Tomris Uyar'ın yazı ve imge dünyası bu sergide

Necmi Sönmez küratörlüğünde açılan “Yürek Hakkı: Tomris Uyar'ın Yazı-İmge Dünyası” adlı sergi 14 Ocak 2024’e kadar Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde ziyaret edilebilir.

2013’ten beri her yılı bir yazara adayan Nilüfer Belediyesi, 2023’ü Tomris Uyar yılı ilan etti.

Sergi Uyar’ın yazı masasını, çalışma ve yaşama mekânını özgün objeleriyle yeniden kurgulayarak izleyicilere yazarın nasıl ürettiği hakkında bilgi veriyor.

Birçok yazarın tersine kendisine ait bir çalışma odası olmayan, evinin salonuna yerleştirdiği yazı masasında çalışan, günlük yaşamını da dostlarını da bu mekânda ağırlayan Uyar, birbiriyle yakın ilişki içinde olan bir kuşağın üyesi olduğu için dönemin önde gelen şairlerinin, ressamlarının, çevirmenlerinin yakın arkadaşlık ilişkileriyle örmüş oldukları bir ağın içindeydi.

Serginin kavramsal çerçevesi, bu ağı görünür kılarken, Uyar’ın eserlerini yazdığı alandaki objeleri, yazı masasını, koltuklarını ve arkadaşlarının hediyeleriyle oluşturduğu resim koleksiyonunu bir araya getiriyor.

Yazarın günümüze dek korunmuş olan özel eşyalarına, koleksiyonuna eşlik eden el yazısı ve kitaplarının ilk baskıları da sergide ön plana çıkan elemanlar arasında yer alıyor.

(AÖ)