Tomris Giritlioğlu kimdir?

Senarist, yönetmen ve yapımcı.

1957 yılında Konya'nın Kadınhanı ilçesinde doğan Giritlioğlu, Hataylı bir ailenin çocuğuydu. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitimine TED Ankara Koleji'nde devam etti. Yüksek öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı.

Üniversite yıllarında “sıkı bir devrimci” olarak tanınan Giritlioğlu, yönetmen olmaya karar verdi. Mezuniyetinin ardından TRT'de çevirmen olarak çalıştı. 1977'de TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu ile evlendi ve bu evlilikten oğlu Ilgaz (1980) dünyaya geldi.

TRT'de Çocuk Programları ve Eğitim Kültür Bölümleri'nde asistanlık yaptıktan sonra Belgesel Programlar Müdürlüğü'ne geçti. "Tabletten Belgesele" ve "Beyoğlu" adlı iki belgesel film çekti. 1988'de TRT'nin Drama Bölümü'ne geçti ve 1989'da ilk filmi "Kantodan Tangoya"yı çekti.

"Salkım Hanımın Taneleri" filminden bir kare.

Filmler ve ödüller

İlk uzun metrajlı filmi "Suyun Öte Yanı"nı 1991'de çekti. Film, 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ve En İyi Yönetmen Ödülü'ne, 4. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi İkinci Film ödülüne değer görüldü.

1994'te Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Yaz Yağmuru" adlı öyküsünü sinemaya uyarladı. Mehmet Eroğlu'nun "Yarım Kalan Yürüyüş" romanından uyarladığı "80. Adım" (1995) ise 8. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Seçiciler Kurulu Özel Ödülü'nü ve 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Film Yarışması'nda En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini aldı.

1999 yılında "Salkım Hanımın Taneleri" filmiyle büyük bir çıkış yakaladı. Film, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü ve Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü'nü kazandı.

2002'de TRT'den emekli olan Giritlioğlu, "Salkım Hanım'ın Taneleri" filminin devamı niteliğindeki "Güz Sancısı"nı 2008'de tamamladı. Emeklilik sonrası özel televizyonlar için dizi film projeleri üretmeye başlayan sanatçı, Türkiye'de "dönem dizisi" akımını başlattı.

"Kurşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Ihlamurlar Altında", "Hatırla Sevgili", "Karayılan”, "Asi", "Gönülçelen", "Kasaba", "Bu Kalp Seni Unutur mu?" ve "Her Şeye Rağmen" gibi yapımlarda yapımcı veya proje tasarımcısı olarak görev aldı. (TY)