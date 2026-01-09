Tom Barrack: Em li Helebê ji bo agirbestek mayînde dixebitin

Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê Kar û Barên Sûriyeyê û Balyozê Enqereyê yê Amerîkayê Tom Barrack di parvekirina li ser hesabê xwe yê Xê de anî ziman ku ew agirbesta demkî ku şevê din li Helebê ji bo çend seatan pêk hat, erênî dibînin.
Nûnerê Taybet ê Amerîkayê yê Kar û Barên Sûriyeyê Tom Barrack li ser hesabê xwe yê Xê daxuyaniyek belav kir. Barrack anî ziman ku li Helebê şevê din agirbestek demkî hatiye ragihandin û wiha got:
“Em agirbeta demkî ya şevê din li taxên Helebê yên bi navê Şêxmeqsûd û Eşrefiyê pêk hatî erênî dibînin. Ji bo vê pêşketina erênî û nîşandayîna niyeta wan a baş, ez spasiyên xwe pêşkêşî Hikûmeta Suriyê, Hêzên Sûriye Demokratîk, rayedarên herêmî û pêşengên civakê dikim. Ez hêvîdarim di encama vê hevkarî û alîkariya Xwedayê mezin de em dawiya hefteyê bi agirbestek mayînde, aramî û diyalogek kûrtir bibînin.”
“Ev agirbest destpêka riya hevpar a ji bo hemû pêkhateyên cuda yên Sûriyê, civak û dewletên cîran ber bi ewlehî, aştiya mayîn û hev qebûlkirinê ve bibe. Em niha ji bo vê yekê di nav xebatek jiyanî de ne. Dê asteng derkevin lê armancame ya sereke ji şer û pevçûnê zêdetir piştgirî dayîna hevkariyê ye. Em niha ji bo vê agirbestê piştî seat 09:00an jî bidomînin dixebitin.”
Mazlûm Ebdî: Em li gel gelê xwe yê Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê ne
Çi bûbû?
Aloziya li Helebê roja Sêşema 6ê Kanûna Paşîn a 2025an piştî ku komên hikûmeta Şamê dest bi topbarana giran a taxên Şêx Meqsûd û Eşrefiyeyê kir, dest pê kir.
Desteya Operasyonan a Artêşa Erebî ya Sûriyeyê ragihandibû ku ji niha û pê ve hemû pêgehên leşkerî yên Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) ên li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê "hedefên leşkerî yên rewa" ne. Ji duh ve artêşa Sûriyeyê û komên çekdar êrişî taxên Kurdan ên Helebê dikin.
Li gorî daneyên Navenda Çavdêrîyê a Mafên Mirovan a Sûriyeyê(SOHR) heta niha 9 sivîl mirin e û 12 jê zarok 60 kes jî birîndar bûne.
(AY)