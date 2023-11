Tolga Şardan ji ber ku “Rapora Darazê” ya MÎTê kir nûçe, hat girtin

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê derbarê nivîsa Şardan ya bi sernava "Di 'rapora darazê' ya ku MÎTê pêşkêşî Serokomariyê kiriye de çi heye?" ku 31ê Çiriya Pêşiyê roja Sêşemê weşiyabû, lêpirsîn da destpêkirin. Her weha Rojnameger û nivîskarê T24ê Tolga Şardan di çarçoveya wê lêpirsînê de li Enqereyê hat girtin.

Şardan li Enqereyê bi SEGBÎSê îfade da Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê. Piştî îfadeyê dozgeriyê bi daxwaza girtinê Şardan sewqî Dadgeha Cezê û Aştiyê ya Enqereyê kir. Dadgehê biryara girtina Şardanî da.

"Em rojnameger in, em rojnamegeriyê dikin"

Şardan dema birin girtîgehê hevalên wî yên rojnameger jê pirsî ku tiştekî tu bêje heye an na ,ji hevalên xwe yên rojnameger re got, "Em rojnameger in..."

Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê derbarê nivîskarê T24ê rojnameger Tolga Şardanî de lêpirsîn da destpêkirin. Her weha serdozgeriyê lêpirsîn ji bo nivîsa Şardan ya bi sernava "Di 'rapora darazê' ya ku MÎTê pêşkêşî Serokomariyê kiriye de çi heye?" dabû destpêkirin.

Di encama lêpirsînê de Serdozgeriyê xwestibû Şardan bi îdiaya ku "bi eşkereyî agahiyên xapînok ji bo raya giştî belav kiriye” were girtin û cezakirin.

Navenda Giştî û Şaxa Enqereyê ya Komeleya Rojnamegerên Hemdem, Cemiyeta Rojnamegerên Enqereyê, Şaxa Enqereyê ya Sendîkaya Rojnamegerên Tirkiyeyê, Serokê Baroya Enqereyê û endamên wê ji bo piştgiriyê li edlîyê bûn.

