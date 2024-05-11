Tokyo'dan Filistin'e destek: Ateşkes hemen şimdi
Filistin bayraklarının taşındığı eylemde, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek amacıyla "İntifada Yürüyüşü" düzenlendi.
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AA'nın haberine göre, Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin Tokyo'daki temsilcilikleri ve üyeleri, başkentin Çiyoda bölgesindeki Jingu Dori Park'ta bir araya geldi.
Parktan harekete geçen kalabalık grup, polis kordonu eşliğinde başkentin ana ulaşım noktalarından Şibuya Geçidi'ne yürüdü.
Filistin bayraklarının taşındığı eylemde, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.
(EMK)
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