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HABER
Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2024 15:28
 ~ Son Güncelleme: 11 Mayıs 2024 15:34
1 dk Okuma

Tokyo'dan Filistin'e destek: Ateşkes hemen şimdi

Filistin bayraklarının taşındığı eylemde, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tokyo'dan Filistin'e destek: Ateşkes hemen şimdi
Fotoğraf: Ahmet Furkan Mercan/AA

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere destek amacıyla "İntifada Yürüyüşü" düzenlendi.

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AA'nın haberine göre, Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin Tokyo'daki temsilcilikleri ve üyeleri, başkentin Çiyoda bölgesindeki Jingu Dori Park'ta bir araya geldi.

Parktan harekete geçen kalabalık grup, polis kordonu eşliğinde başkentin ana ulaşım noktalarından Şibuya Geçidi'ne yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı eylemde, "Kahrolsun İsrail", "Ateşkes şimdi", "Gazze'yi kurtar", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atıldı.

(EMK)

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/haber/israil-in-istanbul-baskonsoloslugu-onunde-gazze-icin-nobet-eylemi-295164
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8 Mayıs 2024
/haber/bu-yilki-pulitzer-ozel-odulu-gazze-deki-gazetecilere-295151
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/haber/israil-gazzenin-kritik-yasam-hattini-bloke-etti-295080
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7 Mayıs 2024
/haber/israil-gazzedeki-insani-durumu-kotulestirmeyi-amacliyor-295056
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