Tokat’ta maaşları ödenmeyen işçilerin direnişi sürüyor

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Şık Makas’a ait Tokat’taki Crs Kot Fabrikası’nda çalışan 800’ün üzerinde işçi, maaşlarının 66 gündür ödenmediğini belirterek 8 Ekim’de iş bıraktı.
Tokat Valiliği ise işçilerin eylemini duyurdukları gece, kentte üç gün süreyle eylem yasağı ilân etti.
UMUT-SEN’in aktardığına göre, işçilerin bir kısmı tazminatsız olarak işten çıkarılmaya başlandı. Öte yandan işçiler, Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’na üye olmaları yönünde kendilerine baskı yapıldığını ifade ediyor.
İşçiler, Tokat Valiliği’nin yasak kararını tanımadı: Direnişe devam
“Arkadaşlarımızın alınteri bu yönetimde kaldı”
Fabrika önünde direnişini sürdüren ve işten çıkarılan işçilerden biri, bugün yaptığı konuşmada şöyle dedi:
“Siz de buradaydınız ya. Ben bir ay, bir hafta… Sabah sekiz buçuktan gece on ikiye kadar mesaide kaldım. Bana yönetim, amirler, ustalar dedi ki ‘mesaiye kal.’ Eyvallah dedik, işimize sahip çıktık. Ama nerede kaldı o sahip çıkma? Ben emeğimi istiyorum. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Ne yapıyorlar anlamıyorum. Yardım edin arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Ben buraya hakkımı aramaya geldim. Hakkımızı versinler.
“Burada 900 yüz arkadaşımız var. Her birinin emeği, alınteri, çoluğunun çocuğunun rızkı, anne-babasının hakkı bu yönetimde kaldı. Bizi 22. Madde’den attılar. Hepimizi. Ne yaptık biz? Hırsızlık yapmadık, uyuşturucu kullanmadık, alkol alıp işyerine zarar vermedik. Sadece hakkımızı istedik diye 22. maddeyle işten attılar.”
SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çıkış kodu 22, işten ayrılış bildirgesinde kullanılan kodlarından biri. Bu kod, işten ayrılışın belirli bir gerekçeye uymadığı; ancak “işverenin inisiyatifiyle” gerçekleştiği durumlarda kullanılır. Yani işveren, işçiyi işten çıkarmıştır ama ortada bir “disiplin suçu”, “performans düşüklüğü” ya da “istifa” gibi somut bir sebep bulunmuyordur.
Şık Makas hakkında
1939 yılında Adapazarı’nda kurulan Şık Makas Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye’nin en büyük tekstil ve denim üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.
Merkezi İstanbul’da bulunan şirket, özellikle denim (kot) üretimi alanında faaliyet yürütüyor ve kendi markası Cross Jeans ile hem iç piyasaya hem de yurt dışına üretim yapıyor.
Şık Makas’ın Tekirdağ Çorlu’da, Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Mısır’ın Port Said kentinde üretim tesisleri bulunuyor.
Şirket, resmî sitesinde yıllık yaklaşık 20 milyon adet denim ürün ihraç ettiğini belirtiyor.
Son yayımlanan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 384. sırada yer alan Şık Makas, Türkiye genelinde 4 bin 710 çalışanıyla farklı bölgelerde tekstil fabrikaları işletiyor. (TY)