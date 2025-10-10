Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan Şık Makas’a ait Tokat’taki Crs Kot Fabrikası’nda çalışan 800’ün üzerinde işçi, maaşlarının 66 gündür ödenmediğini belirterek 8 Ekim’de iş bıraktı.

İşçiler, daha önce de 10 Ocak 2025’te, maaşlarının altı aydır düzenli ödenmemesi nedeniyle üretimi durdurmuştu.

Tokat Valiliği ise işçilerin eylemini duyurdukları gece, kentte üç gün süreyle eylem yasağı ilân etti.

UMUT-SEN’in aktardığına göre, işçilerin bir kısmı tazminatsız olarak işten çıkarılmaya başlandı. Öte yandan işçiler, Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası’na üye olmaları yönünde kendilerine baskı yapıldığını ifade ediyor.

İşçiler, Tokat Valiliği’nin yasak kararını tanımadı: Direnişe devam

“Arkadaşlarımızın alınteri bu yönetimde kaldı”

Fabrika önünde direnişini sürdüren ve işten çıkarılan işçilerden biri, bugün yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Siz de buradaydınız ya. Ben bir ay, bir hafta… Sabah sekiz buçuktan gece on ikiye kadar mesaide kaldım. Bana yönetim, amirler, ustalar dedi ki ‘mesaiye kal.’ Eyvallah dedik, işimize sahip çıktık. Ama nerede kaldı o sahip çıkma? Ben emeğimi istiyorum. Vallahi başka bir şey istemiyorum. Ne yapıyorlar anlamıyorum. Yardım edin arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Ben buraya hakkımı aramaya geldim. Hakkımızı versinler.

“Burada 900 yüz arkadaşımız var. Her birinin emeği, alınteri, çoluğunun çocuğunun rızkı, anne-babasının hakkı bu yönetimde kaldı. Bizi 22. Madde’den attılar. Hepimizi. Ne yaptık biz? Hırsızlık yapmadık, uyuşturucu kullanmadık, alkol alıp işyerine zarar vermedik. Sadece hakkımızı istedik diye 22. maddeyle işten attılar.”

🔴 Tokat’ta maaşları ödenmeyen işçilerin direnişi sürüyor



👉 “Bizi 22. maddeden attılar. Ne yaptık biz? Hırsızlık yapmadık, uyuşturucu kullanmadık, işyerine zarar vermedik. Sadece hakkımızı istedik.”https://t.co/zBR3bwVqfy pic.twitter.com/4XozkCZJpD — bianet (@bianet_org) October 10, 2025

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çıkış kodu 22, işten ayrılış bildirgesinde kullanılan kodlarından biri. Bu kod, işten ayrılışın belirli bir gerekçeye uymadığı; ancak “işverenin inisiyatifiyle” gerçekleştiği durumlarda kullanılır. Yani işveren, işçiyi işten çıkarmıştır ama ortada bir “disiplin suçu”, “performans düşüklüğü” ya da “istifa” gibi somut bir sebep bulunmuyordur.