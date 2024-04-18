Tokat’ta deprem

Tokat’ta gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan saat 01.06'da 4,7 büyüklüğünde, saat 02.35'de de 4,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. İlk sarsıntının 9,97 kilometre derinlikte, ikinci sarsıntının ise 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem üssü olan Sulusaray ilçesinin yanı sıra çevre ilçeler ve kent merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak bekledi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, “Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt ilçelerinde okulların bugün tatil ettik” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını, olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

(AS)