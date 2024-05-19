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Yayın Tarihi: 19 Mayıs 2024 09:19
 ~ Son Güncelleme: 19 Mayıs 2024 09:19
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Tokat'taki patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu: "Olayla ilgili şüpheli iki kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Gerekli araştırmaların sonucunda detaylı açıklama yapılacak."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tokat'taki patlamada 5'i jandarma 7 kişi yaralandı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde dün (18 Mayıs) saat 21.20 civarında meydana gelen patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki evde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi.

Söz konusu adrese giden ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.

Patlamanın yaşandığı bağ evine de incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.

Validen açıklama

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, patlamayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bir yurttaşın jandarmayı arayarak bahçesinde kendilerine ait olmayan sandık bulunduğunu ifade ettiğini anlatan Hatipoğlu, bunun üzerine devriye görevindeki jandarmanın kontrole geldiğini söyledi.

Bu esnada patlamanın meydana geldiğini söyleyen Hatipoğlu, "Patlamada 5 jandarma yaralandı. 3 yaralı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde, 2 sivil Tokat Devlet Hastanesinde, 2 jandarma personeli de Erbaa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili şüpheli bir kişi ile yanındaki bir başka kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğünce yakalandı. Gerekli araştırmaların sonucunda detaylı açıklama yapılacak," dedi. (TY)

tokat patlama
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