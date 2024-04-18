Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde yeni sarsıntı

Tokat, Sulusaray ilçesi TSİ 18:11'de 5,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Aynı yerde gece yarısından sonra saat 01.06'da 4,7 büyüklüğünde, saat 02.35'de de 4,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti.

Tokat’ta deprem

TRT Haberin verdiği bilgiye göre Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde son sarsıntının merkez üssü Sulusaray, büyüklüğü 5,6 ve derinliği 5,99 km olarak kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) de internet sitesinde depremin büyüklüğünü 5,5 ve merkez üssünü Sulusaray ilçesinin 8 km batısı, depremin derinliğini 10 km olarak belirtti.

TRT Haber'in bildridiğine göre, Sulusaray'da meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 18.31'de 3,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.

Saha taramaları başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tokat Valiliği, AFAD ve ilgili kurumların "tüm ekiplerinin saha taramalarına başla[dığını]" duyurdu. Yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da açıklamasında aynı bilgileri tekrarladı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, TRT Haber'den canlı yayımlanan konuşmasında AFAD, jandarma, emniyet ve diğer ilgili kurumların bölgede olduğunu söyledi. Vali "Köylerimizde toprak yapılar var. Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Zaman içinde daha net göreceğiz." dedi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da TRT Haber'e yaptığı açıklamada "Buğdaylı köyündeki bazı minarelerde ve evlerde hasar var. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olduğuna dair bir haber almadık. Tokat merkezdeki konutlarda herhangi bir sorun yok. Buğdaylı köyündeki durumu yakından takip ediyoruz." dedi.

AFAD: Bir ev ve 5 ahır etkilendi

AFAD, depremin ardından paylaştığı saha çalışmalarına ilişkin bilgide "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

(AEK)