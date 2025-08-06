Tohumdan Tohuma: Gıda egemenliği için 40 filmlik belgesel serisi

1973'te kurulan ve 6 farklı ülkede örgütlü olan Longo Maï hareketi ile uluslararası dayanışma ağı olan Avrupa Yurttaşlar Forumu (Forum Civique Européen), yerel tohumculuk bilgisini yaşatmak amacıyla "Tohumdan Tohuma" adlı bir belgesel dizisi hazırladı.

İlk olarak 2015'te DVD formatında yayınlanan seri şu anda YouTube ve internet siteleri diyseeds.org üzerinden herkesin erişebileceği bir halde. Birçok dile çevrilen seri geçtiğimiz yıl Türkçeye de kazandırıldı.

Açık tozlaşan tohumlara erişimi teşvik etmeyi amaçlayan seri, sebze tohumu üretimi üzerine hem teknik hem uygulamalı içerikler sunuyor.

Tohum bilgeliği ekrana taşındı

Toplam 40 kısa filmden oluşan belgesel serisi, agroekolojik üretimle ilgilenen herkes için bir rehber niteliğinde. Proje, açık tozlaşan tohumların korunmasını savunan Longo Maï hareketi ile kırsal toplulukların haklarını destekleyen Avrupa Yurttaşlar Forumu’nun uzun soluklu çalışmalarının ürünü.

Filmler, kaybolma tehlikesi altındaki geleneksel tohum bilgisini korumayı ve yaygınlaştırma hedefliyor. Bu bilginin herkes için erişebilir olmasını amaçlıyor.

Yönetmen kadrosu deneyimli isimlerden oluşuyor

“Tohumdan Tohuma”nın yönetmenliğini, yıllardır tohum özgürlüğü mücadelesi yürüten Martina Widmer ve Sylvie Seguin ve tarım politikaları üzerine belgeselleriyle tanınan Olga Widmer üstleniyor. Animasyon ve çizimler, görsel sanatçı Myleine Guiard Schmid tarafından hazırlandı. Çekimler çoğunlukla Longo Maï’nin Fransa’daki Limans yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Seride neler var?

Belgesel serisi iki ana bölüme ayrılıyor:

8 filmde tohumculukla ilgili teknik bilgiler ve temel prensipleri anlatılıyor.

32 filmde ise 37 farklı sebzenin tohum alma ve saklama süreci detaylı biçimde gösteriliyor.

Her sebze için şu başlıklar işleniyor:

Botanik özellikleri ve çeşitleri

Döllenme biçimi

Yaşam döngüsü

Tohum çıkarma, ayırma ve saklama yöntemleri

Neden bu filmler hazırlandı?

Projeyi yürüten ekip, endüstriyel tarım politikalarının yerel tohumların yetiştirilme bilgisini tehdit ettiğini vurguluyor. Hibrit ve patentli tohum sistemleri, çiftçileri her yıl yeniden tohum satın almaya zorlayarak onları büyük tarım şirketlerine bağımlı hale getiriyor.

Bu duruma karşı “Tohumdan Tohuma”, geleneksel bilgiye dayanan, çoğaltılabilir tohumların önemini görünür kılmayı amaçlıyor.

Sebze listesi: Belgeselde yer alan 37 tür

Alabaş, ayçiçeği, bakla, balkabağı, bezelye, biber, brokoli, brüksel lahanası, domates, enginar, fasulye, havuç, hindiba, hıyar, ıspanak, kabak, kale, karnabahar, karpuz, kavun, kenger, kereviz, kuzu marulu, lahana, marul, milano lahanası, mısır, pancar, patlıcan, pazı, pırasa, rezene, şalgam, soğan, tatlı biber, turp ve yaban havucu.

Tohum hakkı: Gıdaya erişimin ve yaşamı korumanın temel unsuru

Kendi sebze tohumunu üretmek sadece bir tarım pratiği değil; aynı zamanda temel bir hak ve endüstriyel tarım tekellerine karşı bir mücadele. Kimyasal işlem görmemiş, açık tozlaşan tohumlara erişim, gıda egemenliği için kritik bir öneme sahip.

Bugün piyasada yaygın olan F1 hibrit tohumlar, sadece bir kez kullanılabiliyor ve yeniden üretilmeye uygun değil. . Bu nedenle yerel tohumların kamusal alanda paylaşımı giderek daha fazla önem kazanıyor.

Destek olabilirsiniz

“Tohumdan Tohuma” projesi, Creative Commons lisansı kapsamında telifsiz ve ücretsiz olarak kamuya açık gösterimlerde kullanılabiliyor.

Projenin başka dilleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve benzer farklı projelerin hayata geçirilmesi için bu ekibin çalışmalarına destek olmak isteyebilirsiniz. Bunun için projeye destek vermek isteyenler:

Avrupa Yurttaşlar Forumu üzerinden bağış yapabilir,

Topluluk gösterimleri organize edebilir,

Sosyal medya paylaşımlarıyla projeyi tanıtabilir,

Açık tozlaşan tohumları çevresindekilerle paylaşarak bilgi dolaşımına katkı sunabilir.

Filmlere nasıl ulaşılır?

“Tohumdan Tohuma” belgesel serisinin tamamına ve teknik bilgilere Türkçe dâhil olmak üzere birçok dilde şu adresten ulaşılabiliyor:

İnternet siteleri: www.diyseeds.org

Youtube: DIYSeeds

İletişim: [email protected]

[email protected]

[email protected]

(EÖ/HA)