Tohum Otizm Vakfı, trafik kazasında ölen kuryenin çocuğuna burs verdi

Tohum Otizm Vakfı, İstanbul’da 30 Kasım’da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer’in otizmli çocuğuna eğitim bursu verdiğini açıkladı.

"Vakfımızın çatısı altında eğitim görecek"

Vakıf'tan yapılan açıklama şöyle:

*Geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden kurye Yunus Emre Göçer'in otizmli oğlu Y. de bundan sonra eğitimine Tohum Otizm Vakfı çatısı altında burslu olarak devam edecektir.



*30 Kasım tarihinde elim bir kaza geçiren ve 6 Aralık tarihinde yaşamını yitiren kurye Yunus Emre Göçer'in iki çocuğundan biri olan 8 yaşındaki Y.'nin otizmli olduğunu medyadan öğrendik. Aile ile iletişime geçtik ve desteğimizi kendileri ile paylaştık. Vakfımızın var oluş amacına uygun olarak Y.'nin eğitimini burslu almasını sağlayacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz.



*Otizm konusunda ülkemize model ve örnek bir okul olarak kazandırdığımız Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları'nda eğitim alan çocuklarımızın topluma kazandırılması; özellikle dezavantajlı durumdaki ailelerin çocukları için elimizden geldiğince eğitim desteği sağlanması noktasında var gücümüz ile çalışıyoruz.

*O da bundan sonra Tohum Otizm Vakfı çatısı altında alacağı eğitim ve hizmetler neticesinde bağımsız, kendine yeten ve üreten bir birey olabilmek için ilk adımı atacak, bizde bu yolda onu destekleyeceğiz.



*Göçer Ailesi'nin acısını biraz olsun hafifletebildiğimizi umuyor ve kendilerine tekrar baş sağlığı ve sabır diliyoruz.

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(EMK)