‘Together’ filmindeki eşcinsel karakterler, Çin’de heteroseksüele dönüştürüldü

Michael Shanks’in yönettiği ve Alison Brie ile Dave Franco’nun başrollerini paylaştığı Avustralya yapımı korku filmi Together, Çin’de gösterime girmeden önce filmdeki eşcinsel çiftin heteroseksüel olarak değiştirildiği iddiası ile gündemde.

Bloomberg’in aktardığına göre, 12 Eylül’de ön gösterimlerine başlayan film, uzun süredir birlikte olan Tim (Franco) ve Millie’nin (Brie) kırsal bir bölgeye taşınmasıyla yaşanan gerilimleri konu alıyor.

Filmin orijinal versiyonunda iki eşcinsel erkek yer alırken, Çin’de gösterilen versiyonda erkeklerden birinin yüzü bir kadınla değiştirildi. Bloomberg’e konuşan dört Çinli izleyici, sahnede gey çift yerine bir kadın ve erkekten oluşan heteroseksüel bir çift gördüklerini doğruladı.

ADAM AND STEVE TO ADAM AND EVE



Here's a use of AI I bet you never thought of! The horror film "Together" featured a gay couple in a peripheral role (see below) that got magicked into a straight couple in the Chinese edition.



No spoilers, but this definitely makes the film make…

Filmin gösterimi durduruldu

Çin’in IMDb’si olarak bilinen Douban’da, sahnenin değiştirilmesinde yapay zekâ kullanıldığı iddia edildi.

Bir kullanıcı, “Body horror türünün önemli bir özelliği kuir bedensel deneyimlerin dahil edilmesidir; bu film heteroseksüellik, eşcinsellik ve trans kimlik meselelerine değiniyor. Sahneler kesilseydi, bu tür bir ‘aşağılama’dan daha iyi olurdu,” dedi.

Filmin Çin’deki dağıtımcısı, sansür iddialarına yönelik eleştirilerin ardından geniş çaplı gösterimi durdurdu ve gerekçe olarak “dağıtım planındaki değişiklikleri” gösterdi. Filmin Çin’de ne zaman yeniden vizyona gireceği belirsizliğini koruyor.

Çinli yetkililerin bu sansürü dayatıp dayatmadığı ya da dağıtımcıların olası yasal yaptırımlardan kaçınmak için kendi inisiyatifleriyle mi uyguladığı ise henüz netleşmiş değil.