LGBTİ+
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2025 15:54
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2025 15:54
2 dk Okuma

‘Together’ filmindeki eşcinsel karakterler, Çin’de heteroseksüele dönüştürüldü

Filmin orijinalinde gey bir çift yer alırken, Çin’de gösterilen versiyonda erkeklerden birinin yüzü bir kadınla değiştirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
‘Together’ filmindeki eşcinsel karakterler, Çin’de heteroseksüele dönüştürüldü
Filmden bir kare.

Michael Shanks’in yönettiği ve Alison Brie ile Dave Franco’nun başrollerini paylaştığı Avustralya yapımı korku filmi Together, Çin’de gösterime girmeden önce filmdeki eşcinsel çiftin heteroseksüel olarak değiştirildiği iddiası ile gündemde.

Bloomberg’in aktardığına göre, 12 Eylül’de ön gösterimlerine başlayan film, uzun süredir birlikte olan Tim (Franco) ve Millie’nin (Brie) kırsal bir bölgeye taşınmasıyla yaşanan gerilimleri konu alıyor.

Filmin orijinal versiyonunda iki eşcinsel erkek yer alırken, Çin’de gösterilen versiyonda erkeklerden birinin yüzü bir kadınla değiştirildi. Bloomberg’e konuşan dört Çinli izleyici, sahnede gey çift yerine bir kadın ve erkekten oluşan heteroseksüel bir çift gördüklerini doğruladı.

Filmin gösterimi durduruldu

Çin’in IMDb’si olarak bilinen Douban’da, sahnenin değiştirilmesinde yapay zekâ kullanıldığı iddia edildi.

Bir kullanıcı, “Body horror türünün önemli bir özelliği kuir bedensel deneyimlerin dahil edilmesidir; bu film heteroseksüellik, eşcinsellik ve trans kimlik meselelerine değiniyor. Sahneler kesilseydi, bu tür bir ‘aşağılama’dan daha iyi olurdu,” dedi.

Filmin Çin’deki dağıtımcısı, sansür iddialarına yönelik eleştirilerin ardından geniş çaplı gösterimi durdurdu ve gerekçe olarak “dağıtım planındaki değişiklikleri” gösterdi. Filmin Çin’de ne zaman yeniden vizyona gireceği belirsizliğini koruyor.

Çinli yetkililerin bu sansürü dayatıp dayatmadığı ya da dağıtımcıların olası yasal yaptırımlardan kaçınmak için kendi inisiyatifleriyle mi uyguladığı ise henüz netleşmiş değil.

Çin’in sansür pratiği

Bu, Çin’de yabancı filmlerin gösterimleri için LGBTİ+ içeriklerinin sansürlenmesinin ilk örneği değil.

Freddie Mercury biyografisi Bohemian Rhapsody, 2019’da Çin’de vizyona girmiş; ancak filmdeki eşcinsel öpüşme sahneleri ve “gey” kelimesi çıkarılmıştı.

2022’de ise Warner Bros., Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore filminde Hogwarts müdürünün eşcinsel olduğunu doğrulayan bir repliği, Çin sansür yasalarına uyum sağlamak için kaldırmıştı.

Daha yakın dönemde Çinli yetkililer, “boys’ love” (danmei) türündeki romanların yazarlarını “müstehcenlik” suçlamasıyla gözaltına almaya ve tutuklamaya başladı. (TY)

İstanbul
sansür ifade özgürlüğü çin homofobi
