TMO silosundaki patlama: 6 kişi 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Derince’de Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 6 kişi hakkında iddianame hazırladı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

İddianamede, silo baş müdürü K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, siloda görevli mühendis A.S, taşeron firma sahibi O.T. sanık, taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç. ise müşteki sanık olarak yer aldı.

Savcılık sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.

Savcılık iddianamede bilirkişi raporuna yer verdi. Patlamanın meydana geldiği sırada silonun 6. katında kaynak işleminin yapıldığını, bu sırada çıkan kıvılcımın 5. kata düşerek yanmanın başladığını anlattı. Tozlu ortamın ilk alevlenmesiyle "primer patlama" oluştuğu, içindeki yoğun toz tutuşan elevatörlerin de baca görevi görerek alevi her bölgeye taşıdığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"Patlama sonrasında oluşan titreşimin bölgede tozu havalandırdığı, havalanan tozun patladığı, yatay taşıyıcıların (konveyörler) patlamayı beton kule içine taşıdığı, beton kule içindeki tozun patlamasıyla oluşan yanma ve basıncın, beton kuleden beton silo (kuyu) altına sirayet ettiği, bu aşamada silo altındaki yatay taşıyıcılar içindeki tozların ve beton silo altındaki tozların da patlayarak çok büyük bir basınç oluşturduğu, bu basıncın da silo alt duvarlarının yıkılmasına neden olduğu, bu ağır tahribatın beton kule ara katlardaki odalar içinde de mevcut olduğu anlaşılmıştır. Hububatın bulunduğu beton silolar içerisinde ise patlama olduğuna yönelik bir işaret bulunmadığı görülmüştür."

Raporda, TMO Derince liman silosunda söz konusu gerekliliklerin yerine getirilmemesi, eksikliklerin giderilmemesi, 2023 yılı yıllık olağan bakımının yapılmamış olması, gerekli önlemlerin alınmaması, çalışma esnasında ortamda tozun oluşumunun engellenmemesi, zeminde toz birikimine müsaade edilmesi ve düzenli toz temizliğinin yapılmaması neticesinde hububat tozlarından kaynaklı "toz patlaması"nın yaşandığı anlatıldı.

İfadelerde toz temizliğinin yapıldığı savunuldu

Savcılık iddianamede, patlamayla ilgili baş müdür K.D, müdür yardımcısı K.Ö, şef vekili B.B, taşeron firma sahibi O.T. ile taşeron firmanın alan yetkilisi İ.Ç'nin asli kusurlu, mühendis A.S'nin ise tali kusurlu olduğunu belirtti.

İfadelerine yer verilen silo baş müdürü K.D, bilirkişi raporunda üzerine atılı kusurların hiçbirini kabul etmediğini belirterek, siloda yıllık genel revizyon bakımlarının olağan şekilde her yıl yapıldığını savundu.

En son bakımın Mayıs 2022'de yapıldığını öne süren K.D, "Genel bakım ve revizyonu yaptırtmadığıma dair kusur tarafıma yüklenemez. Ayrıca günlük olarak her gün rutin toz ve her türlü temizlik yapılmaktaydı" dedi.

Silo müdür yardımcısı K.Ö. de patlamanın meydana geldiği gün izinde olduğunu aktararak, toz toplama sisteminde 2022 ve 2023 yılında daha önceki yıllara nazaran daha ayrıntılı bakım yaptırdıklarını iddia etti.

Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmış, 60 silodan 13'ü hasar görmüştü.

(HA)