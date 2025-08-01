TMMOB: Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları serbest bırakılsın

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski Başkanı Tayfun Kahraman’ın Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden yargılanmasına hükmedilmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

TMMOB, "Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır" çağrısı yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin kararının, Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ortaya koyduğu belirtilerek, yerel mahkemelerin bu kararı derhal uygulaması istendi.

“Mesleki görevlerini yerine getirdikleri için cezaevindeler”

Açıklamada, Tayfun Kahraman’ın dönemin TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı olarak, Mimarlar Odası’nın hukuk danışmanı Can Atalay ile birlikte Taksim Gezi Parkı’ndaki hukuksuz inşaat çalışmalarına karşı çıktığı, bu tutumlarının anayasal ve yasal sorumlulukları gereği olduğu hatırlatıldı.

“Ülkemizi, kentlerimizi ve mesleğimizi savunmak suç değil; TMMOB ve bağlı odalarının anayasal görevidir” denilen açıklamada, Kahraman ve diğer Gezi tutuklularının, Gezi Parkı’nı savundukları ve barışçıl bir toplumsal hareketin parçası oldukları için yıllardır cezaevinde tutulduklarına dikkat çekildi.

“Gezi davası, toplumsal muhalefeti susturma aracına dönüştü”

Gezi Davası'nın, siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti bastırmak amacıyla kullandığı bir araç haline geldiği ifade edilen açıklamada, “Uydurma delillerle, kurgulanmış bir iddianameyle yürütülen yargı süreci, siyasal iktidarın hukuk ve adalet anlayışının çarpıklığının en somut göstergesidir” denildi.

“AYM kararları bağlayıcıdır”

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına vurgu yapılan açıklamada, hukuk devleti ilkesine uyulması gerektiği hatırlatıldı:

“AYM’nin verdiği bu karar yerel mahkeme tarafından uygulanmalı ve yıllardır süren bu hukuksuzluk derhal son bulmalıdır. Tayfun Kahraman’ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur.”

TMMOB, açıklamasının sonunda Gezi Direnişi’ne yönelik baskıların son bulmasını talep ederek, "Geziye Özgürlük! Gezi halktır, susturulamaz!" denildi.

AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak

(EMK)