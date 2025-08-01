ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ağustos 2025 15:39
 ~ Son Güncelleme: 1 Ağustos 2025 15:42
2 dk Okuma

TMMOB: Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları serbest bırakılsın

Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman hakkında "adil yargılanma hakkı ihlali" kararı verdi. TMMOB, kararın uygulanarak hukuksuzluğun son bulmasını talep ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TMMOB: Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları serbest bırakılsın

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi eski Başkanı Tayfun Kahraman’ın Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden yargılanmasına hükmedilmesinin ardından bir açıklama yayımladı.

TMMOB, "Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır" çağrısı yaptı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin kararının, Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ortaya koyduğu belirtilerek, yerel mahkemelerin bu kararı derhal uygulaması istendi.

“Mesleki görevlerini yerine getirdikleri için cezaevindeler”

Açıklamada, Tayfun Kahraman’ın dönemin TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı olarak, Mimarlar Odası’nın hukuk danışmanı Can Atalay ile birlikte Taksim Gezi Parkı’ndaki hukuksuz inşaat çalışmalarına karşı çıktığı, bu tutumlarının anayasal ve yasal sorumlulukları gereği olduğu hatırlatıldı.

“Ülkemizi, kentlerimizi ve mesleğimizi savunmak suç değil; TMMOB ve bağlı odalarının anayasal görevidir” denilen açıklamada, Kahraman ve diğer Gezi tutuklularının, Gezi Parkı’nı savundukları ve barışçıl bir toplumsal hareketin parçası oldukları için yıllardır cezaevinde tutulduklarına dikkat çekildi.

“Gezi davası, toplumsal muhalefeti susturma aracına dönüştü”

Gezi Davası'nın, siyasi iktidarın toplumsal muhalefeti bastırmak amacıyla kullandığı bir araç haline geldiği ifade edilen açıklamada, “Uydurma delillerle, kurgulanmış bir iddianameyle yürütülen yargı süreci, siyasal iktidarın hukuk ve adalet anlayışının çarpıklığının en somut göstergesidir” denildi.

“AYM kararları bağlayıcıdır”

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına vurgu yapılan açıklamada, hukuk devleti ilkesine uyulması gerektiği hatırlatıldı:
“AYM’nin verdiği bu karar yerel mahkeme tarafından uygulanmalı ve yıllardır süren bu hukuksuzluk derhal son bulmalıdır. Tayfun Kahraman’ın cezaevinde olduğu her gün, her saat hukuksuzdur.”

TMMOB, açıklamasının sonunda Gezi Direnişi’ne yönelik baskıların son bulmasını talep ederek, "Geziye Özgürlük! Gezi halktır, susturulamaz!" denildi.

AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
AYM’den Gezi Davası kararı: Tayfun Kahraman yeniden yargılanacak
31 Temmuz 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tayfun kahraman gezi 7'lisi gezi tutukluları TMMOB
ilgili haberler
Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde
20 Ocak 2025
/haber/gezi-davasi-mahpuslarina-destek-icin-adalet-nobeti-1000-gununde-303765
Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü
1 Ağustos 2024
/haber/turkes-gezi-davasi-mahpuslariyla-gorustu-298088
Tuğrul Türkeş, Gezi Davası mahpuslarını ziyaret edecek
27 Temmuz 2024
/haber/tugrul-turkes-gezi-davasi-mahpuslarini-ziyaret-edecek-297936
Çakırözer'den AYM'ye Gezi Davası çağrısı
16 Haziran 2024
/haber/cakirozer-den-aym-ye-gezi-davasi-cagrisi-296571
Özel’den Erdoğan’a Gezi davası çağrısı: Arkadaşlarımızın esaretleri son bulmalıdır
28 Mayıs 2024
/haber/ozelden-erdogana-gezi-davasi-cagrisi-arkadaslarimizin-esaretleri-son-bulmalidir-295849
Gezi davası: Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay'ın beraat taleplerine ret
22 Mayıs 2024
/haber/gezi-davasi-yapici-ekmekci-ve-altinay-in-beraat-taleplerine-ret-295661
AVUKAT AKÇAY TAŞÇI GEZİ DAVASINI 17 MADDEDE YORUMLADI
Gezi Davası: AYM’nin vereceği karar, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için bir fırsat
25 Nisan 2024
/haber/gezi-davasi-aymnin-verecegi-karar-hukukun-ustunlugunu-yeniden-tesis-etmek-icin-bir-firsat-294627
YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULDU
Gezi davasında Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi'nin adli kontrolleri kaldırıldı
21 Şubat 2024
/haber/gezi-davasinda-yapici-altinay-ve-ekmekci-nin-adli-kontrolleri-kaldirildi-292156
Akademisyen, yazar, siyasetçi ve AKP'li eski bakandan Gezi davası için adalet çağrısı
10 Aralık 2023
/haber/akademisyen-yazar-siyasetci-ve-akp-li-eski-bakandan-gezi-davasi-icin-adalet-cagrisi-289105
İsmail Saymaz, Gezi Davasının AKP'li hakimini yazdığı için hakim karşısında
10 Ekim 2023
/haber/ismail-saymaz-gezi-davasinin-akp-li-hakimini-yazdigi-icin-hakim-karsisinda-286120
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde
20 Ocak 2025
/haber/gezi-davasi-mahpuslarina-destek-icin-adalet-nobeti-1000-gununde-303765
Türkeş, Gezi davası mahpuslarıyla görüştü
1 Ağustos 2024
/haber/turkes-gezi-davasi-mahpuslariyla-gorustu-298088
Tuğrul Türkeş, Gezi Davası mahpuslarını ziyaret edecek
27 Temmuz 2024
/haber/tugrul-turkes-gezi-davasi-mahpuslarini-ziyaret-edecek-297936
Çakırözer'den AYM'ye Gezi Davası çağrısı
16 Haziran 2024
/haber/cakirozer-den-aym-ye-gezi-davasi-cagrisi-296571
Özel’den Erdoğan’a Gezi davası çağrısı: Arkadaşlarımızın esaretleri son bulmalıdır
28 Mayıs 2024
/haber/ozelden-erdogana-gezi-davasi-cagrisi-arkadaslarimizin-esaretleri-son-bulmalidir-295849
Gezi davası: Yapıcı, Ekmekçi ve Altınay'ın beraat taleplerine ret
22 Mayıs 2024
/haber/gezi-davasi-yapici-ekmekci-ve-altinay-in-beraat-taleplerine-ret-295661
AVUKAT AKÇAY TAŞÇI GEZİ DAVASINI 17 MADDEDE YORUMLADI
Gezi Davası: AYM’nin vereceği karar, hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek için bir fırsat
25 Nisan 2024
/haber/gezi-davasi-aymnin-verecegi-karar-hukukun-ustunlugunu-yeniden-tesis-etmek-icin-bir-firsat-294627
YARGITAY'IN BOZMA KARARINA UYULDU
Gezi davasında Yapıcı, Altınay ve Ekmekçi'nin adli kontrolleri kaldırıldı
21 Şubat 2024
/haber/gezi-davasinda-yapici-altinay-ve-ekmekci-nin-adli-kontrolleri-kaldirildi-292156
Akademisyen, yazar, siyasetçi ve AKP'li eski bakandan Gezi davası için adalet çağrısı
10 Aralık 2023
/haber/akademisyen-yazar-siyasetci-ve-akp-li-eski-bakandan-gezi-davasi-icin-adalet-cagrisi-289105
İsmail Saymaz, Gezi Davasının AKP'li hakimini yazdığı için hakim karşısında
10 Ekim 2023
/haber/ismail-saymaz-gezi-davasinin-akp-li-hakimini-yazdigi-icin-hakim-karsisinda-286120
Sayfa Başına Git