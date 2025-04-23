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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2025 15:50
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2025 15:55
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TMMOB İstanbul’dan ‘deprem’ açıklaması

“Birçok kez ifade ettik, siyasal iktidara yeniden sesleniyoruz: Rant uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TMMOB İstanbul’dan ‘deprem’ açıklaması

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul’un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, şunları kaydetti:

“Deprem nedeniyle ülkemizde yaşanan acıların tekrarlanmaması için, afet risklerine karşı etkin bir mevzuat altyapısı, güçlü kurumsal yapılanma, afet güvenliğini önceleyen bir ekonomik model, tedbirleri kararlılıkla uygulayan bir siyaset ve afet farkındalığı yüksek bir toplum yaratılması zorunluluktur.”

“İstanbul’un önceliği Kanal değil, depremdir!”

“Birçok kez ifade ettik, siyasal iktidara yeniden sesleniyoruz” diyen TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Rant uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin! Rant projeleri ve özellikle Kanal İstanbul’un inşaatı için harcanmak istenen bütçe İstanbul ve çevresinin deprem kayıp risklerini azaltmak için kullanılmalıdır. Büyük can ve mal kayıplarına neden olacak deprem risklerinin azaltılması için bekleyen İstanbul’un önceliği Kanal değil, depremdir!”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
istanbul depremi TMMOB Deprem 23 Nisan İstanbul Depremi
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