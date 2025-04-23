TMMOB İstanbul’dan ‘deprem’ açıklaması

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul’un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler: Biri 6.2 büyüklüğünde

İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, şunları kaydetti:

“Deprem nedeniyle ülkemizde yaşanan acıların tekrarlanmaması için, afet risklerine karşı etkin bir mevzuat altyapısı, güçlü kurumsal yapılanma, afet güvenliğini önceleyen bir ekonomik model, tedbirleri kararlılıkla uygulayan bir siyaset ve afet farkındalığı yüksek bir toplum yaratılması zorunluluktur.”

“İstanbul’un önceliği Kanal değil, depremdir!”

“Birçok kez ifade ettik, siyasal iktidara yeniden sesleniyoruz” diyen TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Rant uğruna İstanbul’u ve İstanbulluları feda etmeyin! Rant projeleri ve özellikle Kanal İstanbul’un inşaatı için harcanmak istenen bütçe İstanbul ve çevresinin deprem kayıp risklerini azaltmak için kullanılmalıdır. Büyük can ve mal kayıplarına neden olacak deprem risklerinin azaltılması için bekleyen İstanbul’un önceliği Kanal değil, depremdir!”

(VC)