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Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 15:15
 ~ Son Güncelleme: 14 Şubat 2024 15:38
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TMMOB, İliç'te yaşananlara ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu

Dilekçede, "Her açıklamamızda liç sahasında yaşanabilecek kayma defaatle vurgulanmış olmasına karşın ne Bakanlık ne yerel idare ne de Mahkemece uyarılarımız dikkate alınmış, bugün yaşanan felakete yol açılmıştır" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TMMOB, İliç'te yaşananlara ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu
Fotoğraf: Serhat Zafer-AA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Erzincan’ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik'in sahibi olduğu Çöpler Altın Madeni‘nde yığın liçi alanındaki çökmeye ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

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TMMOB, Savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile şirket yöneticileri ve yetkililerinin; maden sahasını denetimle görevli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve sorumlu çalışanlarının; projeye ilişkin ÇED, izin ve denetim süreçlerini yürüten önceki dönem ve mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve yetkili Bakanlık personelinin; projeye ilişkin ÇED, izin ve denetim süreçlerini yürüten önceki dönem ve mevcut Erzincan Valisi ve valilik yetkililerinin; projeye ilişkin ÇED Olumlu kararı, izin, ruhsat süreçlerini yürüten diğer yetkililerinin cezalandırılması talep etti.

TMMOB dilekçesinde şöyle dedi:

"Yaşanan bu facia göz göre göre yaşanmış olup tüm devlet yetkilileri tarafından bu olayın gerçekleşme tehlikesi, zorunlu tedbirlerin dahi alınmadığı bilinmesine karşın göz yumulmuş yıllardır faaliyetin genişleyerek devamına olanak sağlanmıştır.

"Faaliyete girdiği yıldan bugüne, mevzuat dolandırılarak parça parça hazırlanan projelerle devasa nitelik kazanan Çöpler Kompleks Maden İşletmesinin yarattığı tahribat ve oluşturduğu tehlike Birliğimiz tarafından daha önce de pek çok kez kamuoyuna açıklanmış, açtığımız davalarda sunulan teknik raporlarla da ortaya konmuştur.

"TMMOB'nin açmış olduğu ve Erzincan İdare Mahkemesinde görülmekte olan davalarda tüm aşamalarda her dilekçemizde, her açıklamamızda liç sahasında yaşanabilecek kayma defaatle vurgulanmış olmasına karşın ne Bakanlık ne yerel idare ne de Mahkemece uyarılarımız dikkate alınmış, bugün yaşanan felakete yol açılmıştır." (AÖ)

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