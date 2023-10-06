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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 17:32
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 22:28
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TMK 6/1'den tutuklanan ilk gazeteci olan Fırat Can Arslan'a 3 yıla kadar hapis istemi

Fırat Can Arslan, Diyarbakır’da 28 gazetecinin Haziran 2022’den Temmuz 2023’e kadar hapis tutulan 16 (yargılanan 18) gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet K. ve mahkeme heyetindeki eşi Seda K’nin Samsun Vezirköprü’ye tayin edilmesini yazdığı için yargılanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/tmk-6-1-den-tutuklanan-ilk-gazeteci-olan-firat-can-arslan-a-3-yila-kadar-hapis-istemi.jpg

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2022’den Temmuz 2023’e kadar hapis tutulan 16 (yargılanan 18) gazetecinin iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet K. ile mahkeme heyetindeki eşi Seda K.’nin Samsun Vezirköprü’ye tayin edilmesini yazdığı için tutuklanan gazeteci Fırat Can Arslan hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık Arslan’ı ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermekle (TMK 6/1)’ suçladı. Arslan, 1991 tarihli TMK 6/1'den tutuklanan ilk gazeteci.

Savcılık hazırladığı üç sayfalık iddianamesinde, Mehmet K. ve Seda K.’nin isim ve soy isminin yanı sıra görev yaptıkları ve atandıkları yerlerin HSK Kararnamesi’nde yer aldığını ancak hangi soruşturma ve kovuşturmalara katıldıklarının kararname içeriğinde yer almadığını belirtti.

Mehmet K. ve Seda K.’nin Diyarbakır’da tutuklanan gazetecilerin dosyasına baktığını ifade eden savcılık gazetecilerin Sterk TV ile Medya Haber TV’ye haber ürettiğini belirtip, iki kanalın PKK’ye ait olduğunu, gazetecilerin de bu nedenle yargılandığını iddia etti. Ayrıca Mehmet K. ve Seda K.’nin buradan yola çıkarak “terörle mücadele” ettiğini ileri sürdü.

Savcılık iddianamede “PKK/KCK terör örgütünün üye veya sempatizanlarında algı oluşturmayı amaçlayıp terör örgütüne müzahir yayın yapan basın-yayın organlarınca ‘Tutuklu Gazeteciler’ olarak haberleştirilen soruşturma dosyasında görevli Cumhuriyet Savcısı ile dosyanın yargılama aşamasında görev yapan Hakimin ad ve soy ad bilgileri ile yeni görev yerlerinin açıkça belirtildiği, şüphelinin bu şekilde, kamuoyunu bilgilendirme amacı dışına çıkarak ilgili soruşturma ve yargılama dosyası kapsamında görev yapan hakim ve savcıya ilişkin bilgilerin, katılmış oldukları dosyalarda isnat ve iddiaların yer aldığı PKK/KCK silahlı terör örgütü ile örgüt mensupları tarafından bilinmesine ve bu şekilde terörle mücadelede görev yapan kamu görevlilerinin hedef haline getirilmelerine sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır” dedi.

Arslan’ın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini istedi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi ilk duruşma için 31 Ekim’i belirledi.

Ne olmuştu?

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Fırat Can Arslan ve Delal Akyüz ile T24 editörü Sibel Yükler, bianet editörü Evrim Kepenek ve gazeteci Evrim Deniz 25 Temmuz’da gözaltına alındı.

Arslan tutuklanırken diğer gazeteciler savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Arslan’ın tutuklanmasına gerekçe 16 Haziran 2022’de tutuklanan 16 gazetecinin soruşturmasını yürüten savcı Mehmet K. ile Seda K.’nin evli olduğunu ve ikilinin Samsun Vezirköprü’ye tayin olduğunu yazmasıydı.

Gözaltına alınan isimler ise Arslan’ın habere ilişkin sosyal medya paylaşımını paylaşmıştı. Arslan, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutuluyor.

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