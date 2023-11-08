Tlaib: Filistinli çocukların çığlıkları size neden farklı geliyor?

ABD Temsilciler Meclisi, Kongre'deki tek Filistinli-Amerikalı milletvekili olan Rashida Tlaib hakkında Filistin-İsrail Savaşı'yla ilgili değerlendirmeleri nedeniyle kınama cezası aldı.

Georgia'dan Cumhuriyetçi temsilcisi Rich McCormick, Tlaib'in "antisemitik söylemleri teşvik ettiğini" ileri sürerek dün (7 Kasım) kınama tasarısını gündeme getirdi ve gece geç saatlerde oylama yapıldı.

22 Demokrat partili de önergeye destek verdi

Temsilciler Meclisi, yapılan oylamada, Michigan Demokrat temsilcisi Rashida Tlaib'e, "7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yapacağı saldırıyla ilgili yanlış söylemleri desteklediği ve İsrail devletinin yıkılması çağrısında bulunduğu" iddiasıyla olağanüstü bir kınama cezası verdi.

Oylamada 234 evet oyuna karşılık 188 hayır oyu çıktı. 4 temsilci de 'çekimser' oy kullandı. Karar 22 Demokrat partili temsilcinin de kendi partilerinden olan Tlaib'in aleyhinde oy kullandı.

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ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine yönelik sunulan "kınama" karar tasarılarının herhangi bir yaptırımı bulunmuyor. Kınama kararı, Kongre'deki ayrıcalıkları engellemez ya da üyeyi ihraç etmez. Kınama kararının geçmesi için salt çoğunluk yeterlidir.

Tlaib, 'nehirden denize' dediği için cezalandırıldı

Tlaib, "nehirden denize" ifadesini kullandığı için Cumhuriyetçi temsilciler tarafından hedef haline getirildi. Ancak Tlaib bu sloganın "ölüm, yıkım ya da nefret değil, özgürlük, insan hakları ve barış içinde bir arada yaşamaya yönelik özlem dolu bir çağrı" olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçiler, söz konusu sloganın "İsrail'in yok edilmesini teşvik ettiğini" iddia ediyor.

Tlaib: Susturulmayacağım

Oylama öncesi Kongre'de kürsüye çıkan Tlaib, yaptığı konuşmada "Susturulmayacağım ve sözlerimi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim. Hiçbir hükümet eleştirinin ötesinde değildir. İsrail hükümetini eleştirmenin antisemitik olduğu fikri çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor ve ulusumuz genelinde insan haklarını savunan farklı sesleri susturmak için kullanılıyor."

Tlaib, ayrıca Hamas'ın İsrail vatandaşlarına yönelik saldırılarını da birçok kez kınadığını söyledi.

"Ortak insanlığımızı kaybedemeyiz"

Duygulu bir konuşma yapan Tlaib, "Bunu söylemek zorunda olduğumuza inanamıyorum ama Filistin halkı tek kullanımlık değildir. Biz de herkes gibi insanız. Benim kızım, büyükannem - tüm Filistinliler gibi - sadece hayatını hepimizin hak ettiği özgürlük ve insanlık onuruyla yaşamak istiyor" dedi.

"İnancı, etnik kökeni ne olursa olsun hayat kurtarmak için sesini yükseltmek bu Kongre'de tartışma konusu olmamalıdır. Filistinli ve İsrailli çocukların çığlıkları bana farklı gelmiyor. Anlamadığım şey, Filistinli çocukların çığlıklarının size neden farklı geldiği. Ortak insanlığımızı kaybedemeyiz."

"'Bizim adımıza değil' diyen Yahudilere minnettarım"

Ateşkes çağrısını yineleyen Tlaib, "İsrail'de sevdiklerini kaybetmelerine rağmen ateşkes ve şiddetin sona ermesi çağrısında bulunan cesur insanlardan ilham alıyorum. Barış hareketi için sokaklara dökülen insanlara, ülkenin dört bir yanında ayağa kalkan ve sevgiyle 'bizim adımıza değil' diyen sayısız Yahudi Amerikalıya minnettarım" diye konuştu.

İlk önerge geçen hafta reddedilmişti

Tlaib, görüşleri nedeniyle geçen hafta da Kongre'de kınama tasarısıyla karşılaşmıştı. Cumhuriyetçi Temsilci Marjorie Taylor Greene tarafından sunulan ilk tasarı, bazı Cumhuriyetçilerin de yardımıyla Temsilciler Meclisi Demokratları tarafından reddedilmişti. Temsilciler Meclisi, Georgia'lı Kongre üyesinin önergesini 222-186 oyla reddetmişti.

Tlaib, 17 Ekim'de 471 kişinin öldürüldüğü El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttuğu için hedef haline getirilmişti.

Ateşkes çağrısı yaptığı için de tepkiyle karşılaşan Tlaib, Başkan Joe Biden yönetiminin genel bir ateşkese direnmesi nedeniyle Filistinlilerin "soykırımını" desteklemekle suçlamıştı.

Kaynak: ABC News, The Guardian ve CNN

(NT)