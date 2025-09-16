TL'nin tarihsel düşüşü sürerken 1 Avro 49,03 TL oldu

Türk Lirası (TL), dolar ve avro karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor. Güne 1avro=48,6867 TL düzeyinde başlayan avro haber yayına hazırlandığı dakikalarda 49,03 TL'ye yükselmişti.

CNBC-e’nin haberine göre avro dolar karşısında yüzde 0,22 değer kazandı ve 1 avro=1,17870 USD seviyelerini gördü.

Avronun ulaştığı 49,03 TL değeri, tarihsel olarak TL'nin avro karşısındaki en büyük kaybı. Avro bu sonuçlarla TLkarşısında yüzde 33’ü bulan bir değer arışına ulaştı. Başka bir ifadeyle yıl başında 100 TL karşılığı avro satın alanların cebinde şu an 133,33 TL oldu.

(AEK)