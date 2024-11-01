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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2024 10:12
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2024 10:22
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TL mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı

Stopaj oranları, mevduat ve fonlarda 6 aydan kısa vadeye yüzde 10, 1 yıla kadar yüzde 7,5 ve 1 yıldan uzun yüzde 5 olarak belirlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TL mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı
Görsel: freepik.com

Türk lirası (TL) mevduat ve fonlarda stopaj oranları, 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5'ten yüzde 10'a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi.

Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarında düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle Türk lirası mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı.

Buna göre, son tarih 31 Ocak 2025 olmak üzere daha önce 6 ay vadeli mevduatta yüzde 7,5 olan stopaj yüzde 10'a, 1 yıl vadeli olanlarda ise yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarıldı. Daha önce yüzde 2,5 seviyesindeki 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise stopaj yüzde 5 olarak uygulanacak.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Stopaj vergi
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