TKP'den Maçoğlu açıklaması: Kadıköy, TKP’nin gündeminde olan bir ilçe değildi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy Belediye Başkanlığına adaylığı üzerine bir açıklama yaptı.

Maçoğlu'nun üyesi olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) Cuma günü "Maçoğlu'nun TKP'den Kadıköy adayı olması" yönündeki arzusuna dair TKP, "değerlendirmemiz sürüyor" dedi.

TKP’nin kendi içindeki değerlendirme sürecini en kısa sürede tamamlayacağı belirtilen açıklama şöyle:

Partimiz Hatay-Defne ve İstanbul-Kartal’daki belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıklamış durumdadır. TKP bu yerleşimlerde yüreği solda atanları, devrimcileri, yurtseverleri, diğer sol partileri aday çıkarmamaya çağırmaktadır.

Benzer bir biçimde Türkiye Komünist Partisi, başka sol partilerin kazanmak için yola çıktığı yerleşimlerde, hiçbir beklenti içinde olmadan bu adayı destekleyecek ve belediye başkan adayı çıkarmayacaktır. TKP bu adaylar etrafında yerel bir ittifakın ortaya çıkması olanağı doğduğunda bunu değerlendirecek ve katkı koyacaktır.

10 yıl önce Ovacık’ta başlayıp daha sonra Dersim-Tunceli merkezde başarıyla süren ittifak burada ayrı bir başlık altında incelenmeyi hak etmektedir. Bilindiği gibi, Maçoğlu, TKP üyesi değildir. 2014 ve 2019 seçimlerinde TKP’nin de içinde olduğu bir ittifakın adayı olarak TKP’den aday olmuş ve seçilmiştir.

TKP ve Maçoğlu’nun da mensubu olduğu SMF, yaratılan bu ilgi ve heyecanın 2024 yerel seçimlerinde daha ileri noktalara taşınması için bir değerlendirme süreci içine girmişlerdir. Maçoğlu’nun TKP’den İstanbul-Kadıköy belediye başkanlığına adaylığı konusunda bir görüş ortaya çıkmıştır.

TKP’nin konuyla ilgili değerlendirme süreci devam etmektedir. Gerek Maçoğlu, gerekse SMF temsilcileri ile anlık ve samimi bir biçimde ayrıntısıyla paylaştığımız bu değerlendirmeleri ana hatlarıyla kamuoyuna yansıtmak gerektiğini düşünüyoruz.

TKP, Fatih Maçoğlu’nun şahsında somutlanan ve toplumun geniş kesimlerinde ilgi çeken özelliklerin Türkiye’nin birçok açıdan gurur kaynağı olan Dersim özgünlüğünden daha farklı koşullarda ve daha geniş bir ölçekte kendisini sınaması gerektiği düşüncesini paylaşmaktadır. Konuyla ilgili olarak dostlarımızla bir yıldan uzun bir süredir görüş alışverişi içindeyiz. Bununla birlikte Kadıköy, TKP’nin bu bağlamda gündeminde olan bir ilçe değildi. Kadıköy’de yıllara dayanan bir çalışmanın ürünü güçlü bir örgüte sahip olmakla birlikte partimiz Maçoğlu’nun İstanbul ya da İzmir’de başka ilçelerde aday olması gerektiği düşüncesiyle hareket etti. Kuşkusuz Maçoğlu ve SMF’nin bu konudaki tercihlerine saygı duyuyoruz.

Bu aşamadan sonra TKP kendi içindeki değerlendirme sürecini en kısa sürede tamamlayacaktır. Bu değerlendirme süreci Ovacık ve Dersim’de gerçekleşen ve bütün sorunlara rağmen yapıcı bir biçimde varlığını sürdüren ittifakın ve yerel yönetimler pratiğinin kapsamlı bir muhasebesini de içermektedir. Bu muhasebenin, yalnızca TKP değil, bütün ittifak bileşenleri açısından bir zorunluluk olduğu açıktır.

Kadıköy’ün sorunlarına ve ideolojik-kültürel yapısına hâkim olan yetkin bir ekip ile Türkiye’nin önüne yeni, ikna edici ve enerji veren bir örnek konabileceği düşüncesindedir. Ancak bu şekilde zorlukların ve daha önce defalarca karşılaştığımız engelleme girişimlerinin üstesinden gelinebilir. Bu bağlamda TKP aklını, örgütlülüğünü ve kadrolarını harekete geçirme istek ve kabiliyetine sahiptir. Önemli olan sağlıklı bir zeminin en kısa sürede yaratılması ve popülizmle ilkesizliğin kol gezdiği bir siyasal atmosferde farklı bir çalışma tarzının hayata geçirilmesidir. TKP’nin değerlendirme sürecinin esasını bu zeminin yaratılması oluşturmaktadır.

Kadıköy’de 'komünist bir belediye' örneğinin yaratılması hedefinin, ilçedeki bütün devrimci güçlerin yapıcı desteğine gereksinim duyacağı açıktır. Bu saptama bir çağrı anlamına da gelmektedir. TKP, Maçoğlu örneğinin özgünlüğünü bilmekte, dolayısıyla dar parti çıkarları ile hareket etmemektedir.