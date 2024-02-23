TKP 55 ildeki adaylarını açıkladı
Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart Yerel Seçimlerine Türkiye’nin her yerinde belediye meclisi üyesi adayları, 55 ilde ve ilçelerinde ise belediye başkan adayları ile gireceklerini duyurdu.
TKP bugün İstanbul’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı yaptı. Burada konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: “TKP'nin meselesi haklı çıkmak değil. Haklı çıkmanın üzerine dik duracağız. AKP'nin seçimi almamasını, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istiyorsak biz kendimiz ayağa kalkacağız. Bize ambargo uygulanırmış, medyada yer bulamazmışız, karşı tarafta muazzam para varmış... Biz Koç grubunun arkasında durduğu hiçbir projenin arkasında durmayız. Muhaliftir deyip eyvallah demeyiz. Türkiye’de solun CHP ve DEM Parti gölgesinden kurtulması lazım. Kimseyle pazarlık yapmadık, bu partilere destek vermeyeceğiz. Türkiye solunun da CHP ve DEM Parti etrafındaki gri alanda siyaset yapma çabalarını doğru bulmuyoruz" dedi.
Okuyan Artvin Kemalpaşa’da Sol Parti adayını, Hatay Samandağ’da ise TİP adayını destekleyeceklerini söyledi.
Ardından TKP Merkez Komite üyesi Senem Doruk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının gazeteci-yazar Orhan Gökdemir olduğunu söyledi. Söz alan Gökdemir "İstanbul’da yağma on yıllardır sürüyor. Geçenlerde Sazlıdere’de yoksulların evlerine el koydular, yıktılar. Mahalleli Başakşehir Belediye Başkanlığı önünde toplandı, ‘Evlerimizi size teslim etmeyeceğiz’ dedi. Ben de eylemdeydim. Başakşehir Belediyesi, devasa bir yapı. Karşısında Sultanahmet’ten büyük bir cami. Etrafında çok sayıda AVM, geri kalanı inşaat. Ortada din, etrafında sermaye. Muazzam bir çirkinlik. İşte iki müteahhit adayın da sunduğu İstanbul bu" diye konuştu.
TKP’nin 31 Mart’taki şehirlerdeki adayları şöyle:
- Adana Büyükşehı̇r Belediyesi – Kubı̇lay Altuntaş
- Adıyaman – Alı̇ Bereket
- Ağrı – Sedat Şahbal
- Aksaray – Salı̇ha Atmaca
- Amasya – Sema Arı̇foğlu
- Ankara Büyükşehı̇r Belediyesi – Alı̇ Ufuk Arııkan
- Antalya Büyükşehı̇r Belediyesi – Nazlı Ece Mutlu
- Aydın Büyükşehı̇r Belediyesi – Sı̇bel Yenı̇ocak
- Balıkesı̇r Büyükşehı̇r Belediyesi – Tuğhan Çağlayan
- Batman – Ferhat Konuk
- Bı̇tlı̇s – Cı̇han Mert
- Bolu – Azı̇ze Ergün
- Bursa Büyükşehı̇r Belediyesi – Sevı̇l Özkul
- Çanakkale – Hatem Su Bayar
- Çorum – Erol Celep
- Denı̇zlı̇ Büyükşehı̇r Belediyesi – Özgür Dağ
- Dı̇yarbakır Büyükşehı̇r Belediyesi – Davut sŞanlı
- Edı̇rne – Emre Gebeş
- Elazığ – Dı̇dem Kurtulmaz
- Erzı̇ncan – Dı̇lek Aydoğdu
- Eskı̇şehı̇r Büyükşehı̇r Belediyesi – Dursun Alkan
- Gazı̇antep Büyükşehı̇r Belediyesi – Fatma Yücetaş
- Gı̇resun – Anıl Çınar
- Hatay Büyükşehı̇r Belediyesi – Endam Köybaşı
- Isparta – Özkan Baran Oktay
- İstanbul Büyükşehı̇r Belediyesi – Orhan Gökdemı̇r
- İzmı̇r Büyükşehı̇r Belediyesi – Savaş Sarı
- Kahramanmaraş Büyükşehı̇r Belediyesi – Eren Ladı̇klı̇
- Karaman – Mustafa Baş
- Kars – Alı̇ Aytaç Mehmetoğlu
- Kastamonu – Baran Denı̇z Kılıç
- Kayserı̇ Büyükşehı̇r Belediyesi – Mustafa Arslan
- Kırklarelı̇ – Selçuk Bağış
- Kocaelı̇ Büyükşehı̇r Belediyesi – Aydaner Aktaş
- Konya Büyükşehı̇r Belediyesi – Damla Nur Çarmızol
- Malatya Büyükşehı̇r Belediyesi – Hüsne Yaşar
- Manı̇sa Büyükşehı̇r Belediyesi – Baran Etı̇k
- Mersı̇n Büyükşehı̇r Belediyesi – Derya Demı̇r
- Muğla Büyükşehı̇r Belediyesi – İsmaı̇l Bozkaya
- Muş – Levent Tunçel
- Nevşehı̇r – Ersel Gürbüz
- Ordu Büyükşehı̇r Belediyesi – Damla Baytekı̇n
- Osmanı̇ye – Murat Köken
- Sakarya Büyükşehı̇r Belediyesi – Fı̇rdevs Yıldırım
- Samsun Büyükşehı̇r Belediyesi – İsa Şahı̇n
- Sı̇nop – Emı̇ne Arzu Kayhan
- Şanlıurfa Büyükşehı̇r Belediyesi – Halı̇l Çalışkan
- Tekı̇rdağ Büyükşehı̇r Belediyesi – Emı̇r Ahmet Arda
- Tokat – Özgür Sarı
- Trabzon Büyükşehı̇r Belediyesi – Ahmet Bı̇rı̇ncı̇
- Tuncelı̇ – Özcan Sarısaltık
- Van Büyükşehı̇r Belediyesi – Onur Yılmaz
- Yalova – Kamı̇l Beyhan Güleç
(HA)