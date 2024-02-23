TKP 55 ildeki adaylarını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart Yerel Seçimlerine Türkiye’nin her yerinde belediye meclisi üyesi adayları, 55 ilde ve ilçelerinde ise belediye başkan adayları ile gireceklerini duyurdu.

TKP bugün İstanbul’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı yaptı. Burada konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan: “TKP'nin meselesi haklı çıkmak değil. Haklı çıkmanın üzerine dik duracağız. AKP'nin seçimi almamasını, Türkiye'nin ayağa kalkmasını istiyorsak biz kendimiz ayağa kalkacağız. Bize ambargo uygulanırmış, medyada yer bulamazmışız, karşı tarafta muazzam para varmış... Biz Koç grubunun arkasında durduğu hiçbir projenin arkasında durmayız. Muhaliftir deyip eyvallah demeyiz. Türkiye’de solun CHP ve DEM Parti gölgesinden kurtulması lazım. Kimseyle pazarlık yapmadık, bu partilere destek vermeyeceğiz. Türkiye solunun da CHP ve DEM Parti etrafındaki gri alanda siyaset yapma çabalarını doğru bulmuyoruz" dedi.

Okuyan Artvin Kemalpaşa’da Sol Parti adayını, Hatay Samandağ’da ise TİP adayını destekleyeceklerini söyledi.

Ardından TKP Merkez Komite üyesi Senem Doruk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının gazeteci-yazar Orhan Gökdemir olduğunu söyledi. Söz alan Gökdemir "İstanbul’da yağma on yıllardır sürüyor. Geçenlerde Sazlıdere’de yoksulların evlerine el koydular, yıktılar. Mahalleli Başakşehir Belediye Başkanlığı önünde toplandı, ‘Evlerimizi size teslim etmeyeceğiz’ dedi. Ben de eylemdeydim. Başakşehir Belediyesi, devasa bir yapı. Karşısında Sultanahmet’ten büyük bir cami. Etrafında çok sayıda AVM, geri kalanı inşaat. Ortada din, etrafında sermaye. Muazzam bir çirkinlik. İşte iki müteahhit adayın da sunduğu İstanbul bu" diye konuştu.

TKP’nin 31 Mart’taki şehirlerdeki adayları şöyle:

Adana Büyükşehı̇r Belediyesi – Kubı̇lay Altuntaş

Adıyaman – Alı̇ Bereket

Ağrı – Sedat Şahbal

Aksaray – Salı̇ha Atmaca

Amasya – Sema Arı̇foğlu

Ankara Büyükşehı̇r Belediyesi – Alı̇ Ufuk Arııkan

Antalya Büyükşehı̇r Belediyesi – Nazlı Ece Mutlu

Aydın Büyükşehı̇r Belediyesi – Sı̇bel Yenı̇ocak

Balıkesı̇r Büyükşehı̇r Belediyesi – Tuğhan Çağlayan

Batman – Ferhat Konuk

Bı̇tlı̇s – Cı̇han Mert

Bolu – Azı̇ze Ergün

Bursa Büyükşehı̇r Belediyesi – Sevı̇l Özkul

Çanakkale – Hatem Su Bayar

Çorum – Erol Celep

Denı̇zlı̇ Büyükşehı̇r Belediyesi – Özgür Dağ

Dı̇yarbakır Büyükşehı̇r Belediyesi – Davut sŞanlı

Edı̇rne – Emre Gebeş

Elazığ – Dı̇dem Kurtulmaz

Erzı̇ncan – Dı̇lek Aydoğdu

Eskı̇şehı̇r Büyükşehı̇r Belediyesi – Dursun Alkan

Gazı̇antep Büyükşehı̇r Belediyesi – Fatma Yücetaş

Gı̇resun – Anıl Çınar

Hatay Büyükşehı̇r Belediyesi – Endam Köybaşı

Isparta – Özkan Baran Oktay

İstanbul Büyükşehı̇r Belediyesi – Orhan Gökdemı̇r

İzmı̇r Büyükşehı̇r Belediyesi – Savaş Sarı

Kahramanmaraş Büyükşehı̇r Belediyesi – Eren Ladı̇klı̇

Karaman – Mustafa Baş

Kars – Alı̇ Aytaç Mehmetoğlu

Kastamonu – Baran Denı̇z Kılıç

Kayserı̇ Büyükşehı̇r Belediyesi – Mustafa Arslan

Kırklarelı̇ – Selçuk Bağış

Kocaelı̇ Büyükşehı̇r Belediyesi – Aydaner Aktaş

Konya Büyükşehı̇r Belediyesi – Damla Nur Çarmızol

Malatya Büyükşehı̇r Belediyesi – Hüsne Yaşar

Manı̇sa Büyükşehı̇r Belediyesi – Baran Etı̇k

Mersı̇n Büyükşehı̇r Belediyesi – Derya Demı̇r

Muğla Büyükşehı̇r Belediyesi – İsmaı̇l Bozkaya

Muş – Levent Tunçel

Nevşehı̇r – Ersel Gürbüz

Ordu Büyükşehı̇r Belediyesi – Damla Baytekı̇n

Osmanı̇ye – Murat Köken

Sakarya Büyükşehı̇r Belediyesi – Fı̇rdevs Yıldırım

Samsun Büyükşehı̇r Belediyesi – İsa Şahı̇n

Sı̇nop – Emı̇ne Arzu Kayhan

Şanlıurfa Büyükşehı̇r Belediyesi – Halı̇l Çalışkan

Tekı̇rdağ Büyükşehı̇r Belediyesi – Emı̇r Ahmet Arda

Tokat – Özgür Sarı

Trabzon Büyükşehı̇r Belediyesi – Ahmet Bı̇rı̇ncı̇

Tuncelı̇ – Özcan Sarısaltık

Van Büyükşehı̇r Belediyesi – Onur Yılmaz

Yalova – Kamı̇l Beyhan Güleç

(HA)