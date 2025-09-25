ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 12:32
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 12:43
TJA’dan umut yürüyüşü: Barış kadınlarla gelecek

“Barış ve demokratik toplum kadınlarla gelecek. Özgürlük hepimizin olacak. Demokratik toplumu da, yeni yaşamı da biz kadınlar kuracağız.”

BİA Haber Merkezi

Tevgera Jinên Azad (TJA),  “Umutla Özgürlüğe Yürüyoruz” şiarıyla 1 Ekim’de Diyarbakır’dan başlattıkları yürüyüşle Ankara’ya doğru yola çıktı. 7 Ekim’e kadar sürecek yürüyüş kapsamında Urfa, Antep, Adana ve Mersin kentlerinden geçilerek Ankara’ya ulaşılması hedefleniyor.

Yürüyüşün temel talepleri arasında, Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün sağlanması, Kürt halkının dil ve kültür haklarının anayasal güvenceye kavuşturulması, seçilmiş iradenin tanınması ve kadın temsiliyetini güçlendiren eş başkanlık sisteminin resmen kabul edilmesi yer alıyor.

Katılımcılar yaptıkları açıklamada, barış ve demokratik çözüm için Abdullah Öcalan’ın rolüne dikkat çekerek, TBMM bünyesinde oluşturulan komisyonun Öcalan’la görüşmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, “Kadınlar tarih boyunca savaşların, yoksulluğun ve baskının en ağır yükünü taşıdı; buna rağmen barışın ve değişimin öncüsü oldu” denildi.

“Umut hakkı”na atıfta bulunan kadınlar, uluslararası örnekleri hatırlatarak kalıcı barışın, baş aktörlerin özgürlüğüyle mümkün olabileceğini ifade etti. Yürüyüş boyunca barış ve demokratik toplum talebinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Katılımcılar son olarak şu mesajı verdi:
“Barış ve demokratik toplum kadınlarla gelecek. Özgürlük hepimizin olacak. Demokratik toplumu da, yeni yaşamı da biz kadınlar kuracağız.”

ilgili haberler
Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avrupa Konseyi'nin 'Öcalan' kararına ilişkin açıklama
18 Eylül 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-ndan-avrupa-konseyi-nin-ocalan-kararina-iliskin-aciklama-311660
Bakanlar Komitesi, 'Öcalan’a umut hakkı' konusunda Türkiye'nin eylem planını inceledi: Karar yarın açıklanacak
17 Eylül 2025
/haber/bakanlar-komitesi-ocalana-umut-hakki-konusunda-turkiye-nin-eylem-planini-inceledi-karar-yarin-aciklanacak-311621
DEM Parti: Komisyon Öcalan ile görüşmeli, yasal düzenlemeler konuşulmalı
17 Eylül 2025
/haber/dem-parti-komisyon-ocalan-ile-gorusmeli-yasal-duzenlemeler-konusulmali-311610
İMRALI'DAN KUZEY SURİYE'YE ÇAĞRI
Öcalan'ın SDG'ye destek çağrısına Kuzey Suriye'deki Arap aşiretlerinden olumlu karşılık
15 Eylül 2025
/haber/ocalan-in-sdg-ye-destek-cagrisina-kuzey-suriye-deki-arap-asiretlerinden-olumlu-karsilik-311534
Avrupa Konseyi 'Öcalan' dosyasını görüşüyor: Gündem umut hakkı
15 Eylül 2025
/haber/avrupa-konseyi-ocalan-dosyasini-gorusuyor-gundem-umut-hakki-311531
