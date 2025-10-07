ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 12:02
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 12:06
1 dk Okuma

TJA’dan hükümete çağrı: Barışın tarafı olun

Sabahat Tuncel, Kürt halkının barışta ısrar ettiğini vurguladı ve “Barışın güvencesi, cezaevlerinin boşalması ve Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüyle mümkün olur” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta açık havada toplanmış bir grup kadın görülüyor. Kadınların çoğu mor renkli, üzerinde sarı güneş ve beyaz güvercin sembolleri bulunan yelekler giymiş. Yeleklerde “TJA” kısaltması yer alıyor. Kadınlar halka şeklinde durarak alkış tutuyor ve birlikte slogan atıyor ya da şarkı söylüyor gibi görünüyorlar.
Fotoğraf: MA

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) öncülüğünde “Umutla özgürlüğe yürüyoruz” sloganıyla Diyarbakır'dan Ankara’ya başlatılan yürüyüş, 7’nci gününde Ankara Güvenpark’ta devam etti. Meclis’e yürümek isteyen kadınlar polis barikatıyla durduruldu.

MA'daki habere göre, yürüyüşçüler burada yaptıkları açıklamada hükümete ve tüm siyasi partilere “barışın tarafı olun” çağrısı yaptı. Kadınlar adına konuşan Sabahat Tuncel, Kürt halkının barışta ısrar ettiğini vurgulayarak, “Barışın güvencesi, cezaevlerinin boşalması ve Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüyle mümkün olur” dedi.

Tuncel, Kürt sorununun çözümünün sadece Türkiye’yi değil tüm Ortadoğu’yu ilgilendirdiğini belirterek, “Gerçek bir barış olacaksa Kürt halkının taleplerinin yanında olunmalı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gazze’ye yönelik saldırılara da değinen Tuncel, “Netanyahu derhal Filistin topraklarından çekilmeli. Filistin halkının özgürlüğü tanınmalı” dedi.

Kadınlar, yürüyüşün sonunda barış için siyasi ve hukuki adımların atılması çağrısını yineledi: “Silahların tamamen susması için adım atılmalı. Biz kadınlar umutla özgürlüğe yürümeye devam edeceğiz.”

TJA’dan umut yürüyüşü: Barış kadınlarla gelecek
TJA’dan umut yürüyüşü: Barış kadınlarla gelecek
25 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan Abdullah Öcalan'a Özgürlük Kampanyası tja
