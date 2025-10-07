TJA’dan hükümete çağrı: Barışın tarafı olun

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) öncülüğünde “Umutla özgürlüğe yürüyoruz” sloganıyla Diyarbakır'dan Ankara’ya başlatılan yürüyüş, 7’nci gününde Ankara Güvenpark’ta devam etti. Meclis’e yürümek isteyen kadınlar polis barikatıyla durduruldu.

MA'daki habere göre, yürüyüşçüler burada yaptıkları açıklamada hükümete ve tüm siyasi partilere “barışın tarafı olun” çağrısı yaptı. Kadınlar adına konuşan Sabahat Tuncel, Kürt halkının barışta ısrar ettiğini vurgulayarak, “Barışın güvencesi, cezaevlerinin boşalması ve Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüyle mümkün olur” dedi.

Tuncel, Kürt sorununun çözümünün sadece Türkiye’yi değil tüm Ortadoğu’yu ilgilendirdiğini belirterek, “Gerçek bir barış olacaksa Kürt halkının taleplerinin yanında olunmalı” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Gazze’ye yönelik saldırılara da değinen Tuncel, “Netanyahu derhal Filistin topraklarından çekilmeli. Filistin halkının özgürlüğü tanınmalı” dedi.

Kadınlar, yürüyüşün sonunda barış için siyasi ve hukuki adımların atılması çağrısını yineledi: “Silahların tamamen susması için adım atılmalı. Biz kadınlar umutla özgürlüğe yürümeye devam edeceğiz.”

