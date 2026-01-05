ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 05.01.2026 08:16
 SG: Son Güncelleme: 05.01.2026 08:18
Okuma:  1 dakika

TJA’dan Ankara’daki büyük kadın mitingine çağrı

TJA, “10 Ocak’ta Ankara’da, Tandoğan Meydanı’nda büyük Ankara kadın mitinginde buluşuyoruz. Umudu ve mücadeleyi büyütüyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, Jin Jiyan Azadî” diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TJA’dan Ankara’daki büyük kadın mitingine çağrı

Tevgera Jinên Azad (TJA), 10 Ocak’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek büyük kadın mitingi için açıklama yaptı ve tüm kadınları alanlara davet etti.

TJA, paylaştığı mesajda kadınların haklarından, yaşamlarından ve özgürlüklerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı öfke, isyan ve dayanışmayla ses yükseltileceği ifade edildi. Kadınlar, eşitlik, adalet ve özgürlük talebiyle; barışın hemen şimdi sağlanması için kadın kırımına, kadın yoksulluğuna ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı yan yana gelmeye çağrıldı.

Kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmayacaklarını belirten TJA, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini yineledi. Açıklamada, kadınların yaşam güvencesi olan 6284 sayılı yasanın etkin biçimde uygulanması talep edildi. Şiddete, cezasızlığa ve kadın cinayetlerine karşı tüm kadınların, tüm farklılıklarıyla birlikte mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

TJA, “10 Ocak’ta Ankara’da, Tandoğan Meydanı’nda büyük Ankara kadın mitinginde buluşuyoruz. Umudu ve mücadeleyi büyütüyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, Jin Jiyan Azadî” diye seslendi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tja 10 Ocak Ankara Kadın Mitingi kadın hakları nafaka hakkı
