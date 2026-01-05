TJA’dan Ankara’daki büyük kadın mitingine çağrı

Tevgera Jinên Azad (TJA), 10 Ocak’ta Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek büyük kadın mitingi için açıklama yaptı ve tüm kadınları alanlara davet etti.

TJA, paylaştığı mesajda kadınların haklarından, yaşamlarından ve özgürlüklerinden vazgeçmeyeceğini vurguladı. Açıklamada, eşitsizlik ve adaletsizliğe karşı öfke, isyan ve dayanışmayla ses yükseltileceği ifade edildi. Kadınlar, eşitlik, adalet ve özgürlük talebiyle; barışın hemen şimdi sağlanması için kadın kırımına, kadın yoksulluğuna ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı yan yana gelmeye çağrıldı.

Kadına yönelik şiddete karşı sessiz kalmayacaklarını belirten TJA, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini yineledi. Açıklamada, kadınların yaşam güvencesi olan 6284 sayılı yasanın etkin biçimde uygulanması talep edildi. Şiddete, cezasızlığa ve kadın cinayetlerine karşı tüm kadınların, tüm farklılıklarıyla birlikte mücadele etmesi gerektiği vurgulandı.

TJA, “10 Ocak’ta Ankara’da, Tandoğan Meydanı’nda büyük Ankara kadın mitinginde buluşuyoruz. Umudu ve mücadeleyi büyütüyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, Jin Jiyan Azadî” diye seslendi.

Kadın Mitingi 10 Ocak’ta Ankara’da

(EMK)