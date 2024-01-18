TJA ve Mor Dayanışma’dan Akşam Gazetesi'ne tekzip

Özgür Kadın Hareketi (Tevgere Jinen Azad/ TJA) ve Mor Dayanışma, Akşam Gazetesi’nin “PKK’nin Özgür Kadın Hareketine Operasyon” başlıklı haberine ilişkin tekzip yayınladı.

Kadına yönelik şiddet ve katliamların artarak devam ettiği ve buna karşı mücadele eden kadınların erkek egemen iktidarın hedefinde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “İktidarın güdümündeki erkek yargı, erkek medya aracılığıyla gerçekleştirilmek istenen algı operasyonları da bu saldırıların bir devamıdır. Özellikle Kürt kadınların özgürlük mücadelesine tahammül edemeyen iktidarın çamur medyası bunu bir kez daha göstermiştir” denildi.

“TJA’nın çalışmaları kriminalize ediliyor”

Kürt kadın hareketi olan TJA’nın çalışmalarının kriminalize edilmek istendiği vurgulanan açıklama şöyle özetle şöyle:

*Akşam gazetesinin hazırlayıp servis ettiği haber ve habere ilişkin hazırlanan görselde bunun en açık kanıtıdır. Haberde geçen bilgiler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Müze Gazhane Sahnesi’nde düzenlenen etkinlik Mor Dayanışmanın çağrısıyla TJA ile birlikte uluslararası kadın örgütlerinin de katılımcı olduğu ‘Uluslararası Kadın Deneyimleri Sempozyumdur’ Bu sempozyum bir suç etkinliği değil, kadına yönelik şiddetle mücadele ve dayanışma sempozyumudur. Haberde kullanılan söz konusu görsel İstanbul Büyük Şehir Belediyesine ait bir salon değil 13-14 Ocak 2024 tarihlerinde Diyarbakır Demir Otel’de ‘Sessizlik Zinciri: Kadın Siyasal Mahpusların Etrafındaki Duvarları Yıkmak’ konferansımızın düzenlediği salondur.”

“TJA, Kürt kadın özgürlük mücadelesi yürüten, kadına yönelik şiddetle mücadele eden ve çalışmaları ile tüm dünya kadınlarına ilham kaynağı olan, özgün ve özerk yapılanma ile faaliyetlerini yürüten bir yapıdır ve herhangi bir yere bağlı değildir. 16 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla kadın yoldaşlarımızın gözaltına alınması bu iktidarın Kürt ve kadın düşmanlığının bir sonucudur. Söz konusu gazete hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve TJA’nın çalışmalarının kriminalize edilmesine asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”

“Güç aldığımız bir etkinlik oldu”

Mor Dayanışma ise şu açıklamayı yaptı:

“Yapılan yalan-yanlış haberler hiçbir gerçeği yansıtmamakla birlikte yürütülen algı operasyonunun ve kriminalize etme faaliyetlerinin bir parçasıdır.

“14 Ocak 2024 tarihinde 6 ülkeden kadın temsilcilerin ve ülkenin dört bir yanından yüzlerce kadının katılımı ile Müze Gazhane'de gerçekleşen "Patriyarkal Kapitalizmin Krizinde Enternasyonal Feminist Mücadele Deneyimleri" sempozyumumuz da bu yandaş medyanın hedefi haline geldi.

“Suç etkinliği olarak lanse ettikleri sempozyumumuz; kadınların, erkek egemenliği karşısında örgütlü mücadelesini büyütmek için attığımız ve güç aldığımız bir etkinlik oldu.”

Gaye Su Akyol: Feminist olduğum için gurur duyuyorum

“Enternasyonal Feminist Mücadele Deneyimleri” sempozyumu başladı: Jin Jiyan Azadî

(EMK)