KADIN
YT: Yayın Tarihi: 14.02.2026 13:00 14 Şubat 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.02.2026 13:04 14 Şubat 2026 13:04
Okuma Okuma:  3 dakika

TJA: Saç örgüsü nedeniyle tutuklanan öğrenci serbest bırakılsın

TJA, A.K.’ye yönelik saldırıların bağımsız biçimde soruşturulmasını, hapishanelerde şiddet ve kötü muamelenin sona ermesini ve A.K. ile R.S.’nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

TJA: Saç örgüsü nedeniyle tutuklanan öğrenci serbest bırakılsın

Tevgera Jinên Azad (TJA), İzmir’de sosyal medya hesabından paylaştığı saç örme videosu gerekçe gösterilerek tutuklanan 16 yaşındaki A.K.’nin serbest bırakılmasını talep etti.

İzmir’de A.K., sosyal medya hesabında yayımladığı saç örme videosu nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. TJA, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Çocuğa yapılan çıplak arama Meclis gündeminde
Çocuğa yapılan çıplak arama Meclis gündeminde
13 Şubat 2026
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğa çıplak arama
Saç örme videosu paylaştığı için tutuklanan çocuğa çıplak arama
12 Şubat 2026

"Serbest bırakılsın"

MA'nın haberine göre, TJA açıklamasında, erkek egemen devlet anlayışının özgürlük iradesini bastırmayı bir yönetim biçimi haline getirdiğini belirtti.

Düşüncenin, sözün ve dayanışmanın kamusal alanda görünür olmasını tehdit olarak gören bu yaklaşımın, en doğal toplumsal refleksleri dahi suç kapsamına aldığını ifade etti. Açıklamada, kamuoyunda “saç örgüsü paylaşımı” nedeniyle tutuklandığı bilinen A.K.’nin, Rojava’ya yönelik saldırılara ilişkin dijital medyada yaptığı paylaşımlar ve dinlediği müzik içerikleri gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı ve tutuklanarak Şakran Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi. TJA, dijital alanda düşünce açıklamanın, dayanışma göstermenin ve yaşananlara tepki vermenin temel bir hak olduğunu vurguladı.

Açıklamada, hukuksuzluğun tutuklamayla sınırlı kalmadığına da dikkat çekildi. TJA, A.K.’nin cezaevine gönderildikten sonra bulunduğu koğuşta fiziksel saldırıya uğradığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri oluştuğunu aktardı.

Devlet gözetimindeki bir kişinin cezaevi içinde şiddet görmesinin idarenin sorumluluğunda olduğunu belirten TJA, hapishanelerde yaşanan saldırıların münferit olmadığını, cezasızlıkla beslenen yapısal bir sorundan kaynaklandığını ifade etti.

TJA, ayrıca A.K.’ye çıplak arama uygulandığını belirtti. Açıklamada, çıplak aramanın güvenlik uygulaması değil, kadın bedeni üzerinden tahakküm kurmaya yönelik bir işkence yöntemi olduğunu savundu. Hapishanelerde beden dokunulmazlığının ihlal edilmesini, kötü muamelenin normalleştirilmesini ve onur kırıcı uygulamaların sürdürülmesini kabul etmediklerini kaydetti.

Açıklamanın devamında, meselenin yalnızca bir tutuklama olmadığı ifade edildi. TJA, dijital medyada dile getirilen düşüncelerin cezalandırılmasına, dayanışmanın bastırılmasına ve toplumsal vicdanın susturulmasına karşı çıktığını belirtti. İfade özgürlüğünün temel bir hak olduğunu vurgulayan TJA, bu hakkın siyasi gerekçelerle askıya alınamayacağını dile getirdi. Rojava’daki saldırılara dijital medyada tepki gösteren R.S.’nin de benzer gerekçelerle tutuklandığını ve cezaevinde hak ihlallerine maruz kaldığını aktardı.

TJA, A.K.’ye yönelik saldırıların bağımsız biçimde soruşturulmasını, hapishanelerde şiddet ve kötü muamelenin sona ermesini ve A.K. ile R.S.’nin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Saç örme protestoları nedir?

Şam yönetimine bağlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarında kendisini ÖSO mensubu olarak tanımlayan bir erkek, YJP’li bir kadının saç örgüsünü keserek bunu videoyla teşhir etti. Erkeğin sosyal medya hesabından 21 Ocak'ta paylaştığı videonun ardından 22 Ocak'tan itibaren farklı ülkelerde binlerce kadın yaşanan şiddete “saç örme” (kezî) protestosuna katılarak karşılık verdi. Kadınlar saçlarını örerken videoya kaydedip, sosyal medyada paylaşıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
çıplak arama saç örme direnişi saç örme kampanyası tja Anayasa
