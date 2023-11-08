TJA'lı Dorşîn Gök, kimin olduğu bilinmeyen ses kaydıyla cezaevinde tutuluyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Tahir Güven cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivisti Dorşîn Gök, yaklaşık 2 yıldır yargılandığı davanın duruşmasında çarşamba günü Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi karşısında çıktı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi M. Miraç Dinç ve Emin Kalkan da Gök ile birlikte aynı davada tutuklu yargılanıyor.

Tahir Güven cinayeti AKP eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi Tahir Güven, Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Cûdi mahallesinde 4 Aralık 2021'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Güven’in öldürülmesi sonrasında kent merkezi ve ilçelerinde başlatılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Tevgera Jinên Azad (Özgür Kadın Hareketi/TJA) aktivisti Sümeyye Gök ve diğer tutuklular “tasarlayarak öldürme” ve “devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak” ile suçlanıyor.

Dorşîn Gök neden tutuklu?

TJA aktivisti Dorşîn Gök, öldürülen Tahir Güven’e Whatsapp uygulaması üzerinden gönderilen 6 saniyelik Kürtçe konuşan bir kadına ait ses kaydı gerekçesiyle tutuklu yargılanıyor.

Davaya ilişkin olarak bianet’e bilgi veren Gök’ün avukatı ve İnsan Hakları Derneği Şırnak Şube Başkanı Haşim Toğurlu, söz konusu ses kaydının Gök’e ait olup olmadığının, usulüne uygun olarak tespitinin bir buçuk yıldır yapılamadığını söyledi.

HDP Gençlik Meclisi üyesi M. Miraç Dinç’in ağabeyi Adem Dinç de bianet’e, kardeşinin, kardeşiyle aynı dosyada tutuklu bulunan Emin Kalkan’ın daha sonra mahkemede reddettiği, polisin baskısıyla imzalatıldığını söylediği ifadeleri nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Lehteki ifade tutanağa geçirilmedi

Av. Toğurlu, Tahir Güven’in eşinin jandarmadaki ifadesinde, “1 Aralık 2021'de eşinin telefonda konuştuğu kadınla Cizre’de buluştuğunu” söylediğini ve o tarihte Dorşîn’in Batman’da olduğunun HTS kayıtlarında görülmesine rağmen, tahliye kararı verilmediğini aktardı. Daha sonra Güven’in eşinin Emniyet Müdürlüğü’nde yeniden ifadesinin alındığını belirten Toğurlu, müvekkili lehine sonuç doğuracak bu ifadenin tutanak altına alınmadığını ve dosyaya konulmadığını söyledi.

Gök’ün olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan diğer kişileri tanımadığını, olay gününde de Batman’da olduğunu söyleyen Toğurlu, bu hususların netleştirilmesi için olay gününe ait ilgili HTS kayıtlarının istenmesi ve mevcut kayıtlarla karşılaştırılması yönündeki taleplerinin, Dorşîn’in kullandığı telefon hattının kardeşi üzerine kayıtlı olması nedeniyle reddedildiğini söyledi.

5 Ocak'a ertelendi

Savcının tutuklulukların devamı yönünde mütalaa verdiği duruşmada, savunmaların alınması sonrasında verilen aranın ardından mahkeme savcının talebine uydu ve Gök, Dinç ve Kalkan’ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı 5 Ocak 2024'e erteledi.

Birleştirilme talepleri reddedildi

Duruşma sonrası bianet'in sorularını yanıtlayan avukat Haşim Toğurlu, HTS kayıtlarının incelenmesi ve davanın; Tahir Güven’in öldürülmesinin ardından Emin Kalkan’ın aile üyelerinden birinin öldürülmesiyle ilgili görülmekte olan davayla birleştirilmesi taleplerinin reddedildiğini söyledi.

ATK Üst Kurulu’nun raporu beklenecek

Toğurlu, taleplerinde ısrar etmeleri üzerine mahkemenin Gök’ün ses kayıtlarının İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) karşılaştırılması doğrultusunda karar verdiğini ve Gök’ün ses kaydının, delil dosyasındaki telefon kaydında geçen kelimelerle birebir aynı olacak şekilde alınıp ATK’ye gönderildiğini aktardı.

Gök'ün vekili, bununla birlikte “ATK’den gelen raporda kısa olmaları nedeniyle ses kayıtlarının karşılaştırılmaya elverişli olmadığı[nın] ifade edil[diğini]" söyledi.

Jandarma ve ATK’nin raporlarının çeliştiğini, bu yüzden ATK üst kuruluna başvuru yaptıklarını söyleyen Toğurlu, üst kurul raporunun henüz gelmediğini, raporun dosyaya girmesiyle müvekkilinin tahliye edilmesini beklediklerini ifade etti.

Toğurlu'nun verdiği bilgiye göre, mahkeme ATK üst kurulundan gelecek raporun beklenmesine karar verdi. Raporunun duruşma tarihinden önce gelmesi durumunda mahkemenin toplanarak tutukluluğa ilişkin değerlendirme yapacağını söyledi.

(BA/AEK)