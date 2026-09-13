ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 13.09.2026 12:46 13 Eylül 2026 12:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.09.2026 12:54 13 Eylül 2026 12:54
Okuma Okuma:  2 dakika

TJA: “Jin, jiyan, azadî” sınırları aşan bir kadın devrimine dönüştü

"Bölgede tırmandırılan savaş politikalarına ve rejimin sistematik kadın katliamlarına karşı tek çözüm kadın öncülüğünde gelişen örgütlü mücadele ve radikal demokratikleşmedir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TJA: “Jin, jiyan, azadî” sınırları aşan bir kadın devrimine dönüştü
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA), İran’ın başkenti Tahran’da Jîna Emînî’nin katledilmesiyle başlayan “Jin, jiyan, azadî” eylemlerinin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

"Eğilmeyen duruş net cevaptır"

Açıklama şöyle:

“İran rejiminin baskı, işkence, tutuklama ve idam politikaları toplumsal krizleri derinleştirmekten başka bir sonuç üretmemektedir. Bölgede tırmandırılan savaş politikalarına ve rejimin sistematik kadın katliamlarına karşı tek çözüm kadın öncülüğünde gelişen örgütlü mücadele ve radikal demokratikleşmedir. Zeynep Celaliyan, Pexşan Ezîzî ve Werişe Muradi'nin zindanlardaki eğilmeyen duruşu, dayatılan kölece yaşama en net cevaptır."

"Önder Apo'nun özgürlük felsefesinden ve yarım asırlık direniş mirasımızdan beslenen ‘Jin, jiyan, azadî’ sloganı, bugün sınırları aşan evrensel bir kadın devrimine dönüşmüştür. Kadınlar olarak egemenlerin çizdiği sınırları reddediyor, erkek egemen tecavüz kültürüne ve kadın kırımı politikalarına karşı küresel kadın mücadelemizi ve öz-savunmamızı büyütmeye, demokratik toplumu yaratma ve özgür bir yaşamı inşa etme kararlılığıyla örgütlülüğümüzü büyütmeye çağırıyoruz. TJA olarak bir kez daha haykırıyoruz; kadın katliamlarının bilançolarını değil, kadınların özgürlük ve örgütlülük halini bu coğrafyaya hakim kılacağız. Jin, jiyan, azadî.”

Jîna Mahsa Amini üç yıl önce bugün öldürüldü
Jîna Mahsa Amini üç yıl önce bugün öldürüldü
15 Eylül 2025

Ne olmuştu? 

16 Eylül 2022’de, 22 yaşındaki Kürt kadın Jîna Emînî (Mahsa Amini), İran'da “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından özellikle kadınların öncülük ettiği protestolar başladı.

Emînî'nin Sakkız'daki cenazesinde “Jin, jiyan, azadî” sloganı atıldı. Ardından slogan İran'ın farklı kentlerindeki protestolara yayıldı. Kadınlar başörtülerini çıkardı veya yaktı, saçlarını kesti; öğrenciler, işçiler ve farklı toplumsal kesimler de eylemlere katıldı.

Protestolar yalnızca zorunlu başörtüsüne karşı çıkışla sınırlı kalmadı. İran'daki kadınların yaşamlarına yönelik devlet müdahalesi, baskı, tutuklamalar, idamlar ve genel olarak siyasal rejime yönelik itirazların da ifadesi haline geldi.

“Jin, jiyan, azadî” nereden geliyor?

Slogan Kürt kadın hareketinin uzun süredir kullandığı bir slogan. 2022'de Jîna Emînî'nin ölümünün ardından İran'daki protestolarda yaygınlaşarak uluslararası ölçekte tanındı. Kürtçede:

Jin = kadın Jiyan = yaşam Azadî = özgürlük

İran'daki hareketin Farsça karşılığı ise “Zan, Zendegi, Azadi”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tja Jina Amini Mahsa Amini eylemleri Mahsa Amini
ilgili haberler
İran, Jîna Mahsa Amini’nin ailesinin yurtdışına çıkmasını engelledi
10 Aralık 2023
/haber/iran-jina-mahsa-amininin-ailesinin-yurtdisina-cikmasini-engelledi-289108
TJA'lı Ayşe Gökkan’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
19 Haziran 2026
/haber/tja-li-ayse-gokkana-19-yil-6-ay-hapis-cezasi-320707
İkinci yıl: İran, Jîna Mahsa Amini'nin anılmasına izin vermiyor
15 Eylül 2024
/haber/ikinci-yil-iran-jina-mahsa-amini-nin-anilmasina-izin-vermiyor-299703
Jîna Mahsa Amini üç yıl önce bugün öldürüldü
15 Eylül 2025
/haber/jina-mahsa-amini-uc-yil-once-bugun-olduruldu-311499
TJA'lı Ayşe Gökkan’a hapis cezası verilmesi Van'da protesto edildi
20 Haziran 2026
/haber/tja-li-ayse-gokkana-hapis-cezasi-verilmesi-van-da-protesto-edildi-320742
Jîna Mahsa Amini ve kadınların öfkesi
16 Eylül 2024
/yazi/jina-mahsa-amini-ve-kadinlarin-ofkesi-299707
Diyarbakır'da Jina Mahsa Amini anması: "Rojhelat'ta direnen kadınlara bin selam"
16 Eylül 2024
/haber/diyarbakir-da-jina-mahsa-amini-anmasi-rojhelat-ta-direnen-kadinlara-bin-selam-299748
TJA, Rahmi Koç'u özür dilemeye çağırdı
6 Haziran 2026
/haber/tja-rahmi-koc-u-ozur-dilemeye-cagirdi-320264
Dilan Karaman raporu geri çekildi, TJA’dan yeni açıklama
13 Mart 2026
/haber/dilan-karaman-raporu-geri-cekildi-tjadan-yeni-aciklama-317673
İran, Mahsa Amini haberi yapan iki gazeteciye toplamda 25 yıl hapis cezası verdi
23 Ekim 2023
/haber/iran-mahsa-amini-haberi-yapan-iki-gazeteciye-toplamda-25-yil-hapis-cezasi-verdi-286781
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran, Jîna Mahsa Amini’nin ailesinin yurtdışına çıkmasını engelledi
10 Aralık 2023
/haber/iran-jina-mahsa-amininin-ailesinin-yurtdisina-cikmasini-engelledi-289108
TJA'lı Ayşe Gökkan’a 19 yıl 6 ay hapis cezası
19 Haziran 2026
/haber/tja-li-ayse-gokkana-19-yil-6-ay-hapis-cezasi-320707
İkinci yıl: İran, Jîna Mahsa Amini'nin anılmasına izin vermiyor
15 Eylül 2024
/haber/ikinci-yil-iran-jina-mahsa-amini-nin-anilmasina-izin-vermiyor-299703
Jîna Mahsa Amini üç yıl önce bugün öldürüldü
15 Eylül 2025
/haber/jina-mahsa-amini-uc-yil-once-bugun-olduruldu-311499
TJA'lı Ayşe Gökkan’a hapis cezası verilmesi Van'da protesto edildi
20 Haziran 2026
/haber/tja-li-ayse-gokkana-hapis-cezasi-verilmesi-van-da-protesto-edildi-320742
Jîna Mahsa Amini ve kadınların öfkesi
16 Eylül 2024
/yazi/jina-mahsa-amini-ve-kadinlarin-ofkesi-299707
Diyarbakır'da Jina Mahsa Amini anması: "Rojhelat'ta direnen kadınlara bin selam"
16 Eylül 2024
/haber/diyarbakir-da-jina-mahsa-amini-anmasi-rojhelat-ta-direnen-kadinlara-bin-selam-299748
TJA, Rahmi Koç'u özür dilemeye çağırdı
6 Haziran 2026
/haber/tja-rahmi-koc-u-ozur-dilemeye-cagirdi-320264
Dilan Karaman raporu geri çekildi, TJA’dan yeni açıklama
13 Mart 2026
/haber/dilan-karaman-raporu-geri-cekildi-tjadan-yeni-aciklama-317673
İran, Mahsa Amini haberi yapan iki gazeteciye toplamda 25 yıl hapis cezası verdi
23 Ekim 2023
/haber/iran-mahsa-amini-haberi-yapan-iki-gazeteciye-toplamda-25-yil-hapis-cezasi-verdi-286781
Sayfa Başına Git