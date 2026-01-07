TJA'dan İran çağrısı: Özgürlük talebi bastırılarak değil hak temelli ele alınmalı

İran’da ekonomik kriz ve gerileyen yaşam standartlarına nedeniyle 28 Aralık Pazar günü Tahran Kapalı Çarşı’da başlayan ve “Aralık Protestoları” olarak da adlandırılan eylemler, 26 eyalete yayıldı.

Son yılların en kapsamlı protesto dalgasına ilişkin açıklamalardan birini Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA) yaptı. TJA, rejim güçlerinin kadınları şiddet ve baskı iklimine maruz bıratığını belirterek, en az 40 kadının protestolarda gözaltına alındığını kaydetti.

“İran’daki protestolara gençler, özellikle ergenler, güçlü biçimde katılıyor”

"İran ve Rojhilat kadınlara yönelik devlet şiddeti ve kadınları hedef alan baskılara son vermeli ve halkın demokratik taleplerini tanımalıdır" başlıklı yazılı açıklamada, ülkede derinleşen siyasal ve toplumsal krizin özellikle kadınlar ve Kürtler üzerinde ağır sonuçlar doğurduğu ifade edildi:

28 Aralık'tan bu yana en az 19 sivil katledilmiştir. Katledilenlerin çoğunun Rojhilat kentlerinden olması, özellikle bu bölgelerde uygulanan güvenlik politikalarının siviller açısından ciddi riskler yarattığını ortaya koymaktadır. Katledilenler arasında kadınlar, gençler ve çocuklar bulunmaktadır. En az 40 kadın, protestolara katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış; ev baskınları, üniversite yurtlarına yönelik müdahaleler ve keyfi alıkonulmalar yaygınlaşmıştır. Yaralı kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmesi ve gözaltı tehdidinin tedavi hakkı üzerinde baskı aracına dönüşmesi, yaşam hakkı ve temel haklar açısından ciddi ihlaller oluşturmaktadır.

Açıklamada rejim yetkililerine ve uluslararası topluma da çağrı yapıldı.

Kadınlara yönelik gözaltılar ve baskılar sonlandırılmalı; protestolara katıldığı için tutuklanan kadınlar ve tüm siyasi tutuklular serbest bırakılmalıdır. Güvenlik güçlerinin ölümcül güç kullanımı, işkence ve cinsel şiddet tehdidi içeren uygulamaları durdurulmalıdır. Uluslararası toplumun, İran'da kadınlara yönelik bu ağır ihlaller karşısında sessiz kalmaması gerektiğine belirtiyoruz. Kadınların eşitlik ve özgürlük talebi meşrudur; bu talepler bastırılarak değil, diyalog ve hak temelli yaklaşımlarla ele alınmalıdır. 'Jin Jiyan Azadî' devriminin direnişi ile İran'da ve Rojhilat'ta direnen kadınların yanındayız ve dayanışmamızı sürdürüyoruz.

(NÖ)