LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2025 17:24
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2025 17:26
2 dk Okuma

TJA: 11. Yargı Paketi geri çekilmeli

“LGBT+’ları kriminalize etmek, taraf olunan, yasal evrensel düzenlemeleri ihlal etmekle kalmaz aynı zamanda toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TJA: 11. Yargı Paketi geri çekilmeli
TJA’nın 22 Ekim 2025’teki basın açıklamasından bir kare, (Fotoğraf: TJA’nın kurumsal sitesi)

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad - TJA), LGBTİ+’lara yönelik ayrımcı düzenlemeler içeren 11. Yargı Paketi taslağına tepki gösterdi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre TJA, yayımladığı yazılı açıklamada, “Eşitsizlik ve ayrımcılık üzerine kurulu 11. Yargı Paketi Meclis’e sunulmamalıdır” çağrısı yaptı.

11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
11. Yargı Paketi’nde LGBTİ+’ları hedefleyen düzenlemeler
15 Ekim 2025

“Gerçek adalet, kimseyi dışlamayan eşitlikte yatar”

Söz konusu yargı paketinin barış ve demokrasi gündemini zayıflattığına dikkat çeken TJA’nın açıklaması özetle şöyle:

“Yaşamları cinsiyetçilik kıskacında tutulan, ayrımcı politikalarla görünmezleştirilen, her gün katledilen kadınlar başta olmak üzere toplumda demokrasi, özgürlük ve eşitlik isteyen, bunlar için mücadele eden tüm kesimler, bu sorumlulukların tüm odakların çabasıyla ve bir araya gelmesi sağlanarak acilen yerine getirilmesini beklerken; paket yasalarla barış ve demokratik toplum gündeminin zayıflatılması içinden geçtiğimiz sürecin hayatiliği ve ciddiyeti açısından kabul edilemez bir girişimdir.

“Bu paket, demokratik toplum ölçülerinin değil ideolojik, politik bir baskı aracı olarak ayrımcılığın derinleşmesinin ve güvenlikçi politikaların yasalaştırılmasının ilânı olacaktır. LGBT+’ları  kriminalize etmek, taraf olunan, yasal evrensel düzenlemeleri ihlal etmekle kalmaz aynı zamanda toplumdaki kutuplaşmayı derinleştirir. Gerçek adalet, kimseyi dışlamayan eşitlikte yatar. Tüm bu sebeplerle eşitsizlik ve ayrımcılık üzerine kurulu 11'inci Yargı Paketi Meclis’e sunulmamalıdır. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki devletlerin yükümlülükleri; ayrımcı yasa ve uygulamaları ortadan kaldırmak, zarar verici yargılarla mücadele etmek, bunları yasalaştırmak değil önlemektir. Bu ölçüleri ve varoluşları hiçe sayan, ağır ayrımcı politikalardan derhal vazgeçilmelidir.  

11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
TEKLİF ÖZEL YAŞAMI DA HEDEF ALIYORDU
11. Yargı Paketi'nden LGBTİ+'lara yönelik hükümler çıkarılıyor
6 Kasım 2025

“Toplumun ihtiyacı barış ve özgürlüktür”

“Yine cezaevlerinin güncel, acil ve hayati sorunları varken çocukların bazı koşullarda yetişkinler gibi cezalandırılması, infazlarının yetişkinler gibi ele alınması, çocuk adalet sistemini tümden göz ardı eden, çocuğun suça sürüklendiği koşulları ve tüm infaz sistemi sorunlarını dışlayan bir politikanın ürünüdür. Halbuki suç toplumsal bir sorundur ve demokratik toplumda bu toplumsal sorunun çözümü çocukları cezalandırmak ya da daha fazla cezalandırmak olarak ele alınamaz, böyle ele alınması bizler tarafından kabul edilemezdir. 

“Toplumun ihtiyacı barış ve özgürlüktür. Barış ve özgürlükleri kısıtlayan her girişim var olan şiddet ve toplumsal çatışmayı, kriz ve kutuplaşmayı derinleştirmektedir. Bu nedenle TJA olarak sözümüz; bu paketin tümden geri çekilmesi ve toplumun acil ihtiyacı olan barış ve demokratik entegrasyon yasalarının gündeme alınmasıdır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
tja 11. Yargı Paketi ayrımcılık homofobi transfobi
